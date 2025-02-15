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Размещение войск США в Украине: у Трампа готовы, но выдвинули важное условие

Юлия Закрепа
15 февраля 2025, 11:50
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Сделка США будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом компенсации США.
Размещение войск США в Украине: у Трампа готовы, но выдвинули важное условие
Будет ли размещение войск США в Украине / коллаж: Главред, фото: НАТО, 31 отдельная механизированная бригада

Главное из материала:

  • Вашингтон готов рассмотреть вариант размещения войск в Украине
  • США хочет 50% собственности на полезные ископаемые Украины

Администрация Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на редкоземельные минералы страны. При этом там заявили о возможности размещения американских войск для их охраны, если будет достигнуто соглашение с Россией о прекращении войны.

Администрация Трампа предложила Украине передать США 50% собственности на ее полезные ископаемые, говорится в материале NBC News.

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Четыре американских чиновника сообщили, что в качестве дополнительного бонуса, в случае достижения соглашения с Россией о прекращении огня, Вашингтон может рассмотреть возможность размещения американских войск в Украине.

В то же время, по словам двух чиновников, соглашение будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом компенсации США за миллиарды долларов военной помощи, которую Киев получал с февраля 2022 года.

полезные ископаемые, корисні копалини, Инфографика: Главред
Что известно о добывающем потенциале Украины / Инфографика: Главред

Размещение войск США в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что США могут разместить войска в Украине. Рассматривается вариант отправки американских войск в Украину в том случае, если Москва не сможет вести переговоры должным образом.

В Пентагоне оценили вероятность отправки войск США в Украину. Новый министр обороны США Питер Хегсет заявил, что США не намерены отправлять свои войска в Украину. Президент Трамп надеется на скорое заключение соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Георгий Тука раскрыл единственный сценарий ввода войск НАТО в Украину. Эксперт уверен в том, что ни Франция, ни Великобритания не отправят своих военнослужащих на линию фронта в тот период, когда продолжаются активные боевые действия.

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