Введение войск НАТО в Украину: Тука раскрыл единственный сценарий

Бывший глава Луганской военно-гражданской администрации и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в 2016-2019 годах Георгий Тука прокомментировал звучавшую ранее идею с вводом войск отдельных стран НАТО на территорию Украины в качестве миротворцев.
"Следует понимать, что введение любого миротворческого контингента возможно исключительно после того, как стороны конфликта достигнут определенного согласия", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.
Эксперт уверен в том, что ни Франция, ни Британия не отправят своих военнослужащих на линию фронта в тот период, когда продолжаются активные боевые действия.
"Согласится ли Россия на введение в качестве миротворцев представителей вооруженных сил стран-членов НАТО – большой вопрос. По крайней мере сейчас Москва говорит, что никогда и ни при каких обстоятельствах. Поэтому к этой идее я отношусь с надеждой, но с определенным скепсисом", - добавил Тука.
Смотрите видео - чат с Георгием Тукой:
Ранее французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.
Позже Макрон сказал, что Париж может отправить свои войска в Украину уже в ближайший год. В частности, военных планируют отправить в Одессу.
Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.
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Кто такой Георгий Тука
Гео́ргий Бори́сович Ту́ка (родился 24 ноября 1963, Киев) – украинский государственный и общественный деятель. Руководитель и основатель волонтерской группы "Народный тыл". Председатель Луганской областной военно-гражданской администрации (22 июля 2015 – 29 апреля 2016), пишет Википедия.
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