Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов: сколько удалось сбить

Вражеские дроны пришлось сбивать в шести областях Украины.

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Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов/ коллаж: Главред, фото: скрин, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Оккупанты ночью запустили по Украине 70 дронов

Вражеские беспилотники пришлось сбивать в шести областях

Было сбито 33 дрона, еще 37 были локационно потеряны (без негативных последствий)

Российские захватчики в ночь на субботу, 15 февраля, запустили по Украине 70 беспилотников, среди которых были ударные БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

Вражеские дроны запускались с направлений Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск в стране-агрессоре России и Чауда во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

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"По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 33-х ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Николаевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

37 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны (без негативных последствий).

Удар дронами по Украине 15 февраля/ Воздушные силы ВСУ

Удары РФ дроном по Чернобыльской АЭС - последние новости

Напомним, в ночь на 14 февраля РФ ударила по укрытию ЧАЭС, которое защищает мир от радиации - Зеленский сделал заявление. Оккупанты ударили дроном по укрытию над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Президент сказал, есть ли утечка радиации.

После этого в ОП отметили, что в Мюнхене все очень злые из-за удара РФ по ЧАЭС, США много инвестировали в укрытие. США ранее много денег и усилий инвестировали в укрытие ЧАЭС, по которому ночью РФ ударила дроном.

Зеленский отметил, что дрон шел на высоте 85 метров. По его словам дрон не видели радары, ведь он летел на высоте 85 метров, когда атаковал саркофаг на Чернобыльской АЭС.

Напомним, в СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭС. Внутри и вблизи укрытия СБУ обнаружила обломки корпуса российского беспилотника с боевой частью.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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