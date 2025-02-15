Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

После удара по жилому дому территория оцеплена силовиками.

https://glavred.info/ukraine/takogo-v-rf-ne-bylo-davno-dron-vletel-v-dom-atakovano-predpriyatie-i-npz-10639748.html Ссылка скопирована

Взрывы прозвучали в нескольких городах РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал ASTRA

Коротко:

На РФ был налет беспилотников: Тула, Саратов и Калуга под ударами

В Волгограде дрон влетел в жилой дом

В Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия

Ночь в России оказалась неспокойной: в нескольких регионах прогремели взрывы. В Тульской области прогремело по меньшей мере пять взрывов. Губернатор Саратовской области официально подтвердил атаку на регион. В Волгограде сообщают о попадании беспилотника в жилую многоэтажку.

Взрывы в Волгограде

В ночь на 15 февраля жители Волгограда сообщили о серии мощных взрывов. По словам местных, первые удары прозвучали около 03:15, сопровождаясь яркими вспышками в небе.

видео дня

Взрывы были слышны также в Кировском районе и Краснослободске. Жители сообщают об атаке БПЛА на местный нефтеперерабатывающий завод и работу ПВО.

По данным издания SHOT, за 45 минут в небе прогремело более 15 взрывов. Похоже, что система ПВО пыталась сбить беспилотники, которые двигались в направлении местного нефтеперерабатывающего завода.

Дрон попал в многоэтажку Волгограда / фото: тг-канал Главред

Издание Astra сообщает, что один из дронов врезался в многоэтажный дом на улице Шумилова. В результате удара во дворах сработали сигнализации автомобилей, а территорию вокруг оперативно оцепили силовики.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возгорание в промзоне после падения обломков, заверив, что пожар ликвидировали, однако о горящем доме ничего не сказал.

Взрывы в Тульской и Саратовской области

Местные жители также сообщали о взрывах, в частности в Тульской области зафиксировали по меньшей мере пять мощных ударов.

В Саратовской области дроны были нацелены на Энгельс. Губернатор области Роман Бусаргин в Telegram также подтвердил атаку беспилотников в своем регионе.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.

Взрывы в Калужской области

В результате атаки дронов на территории объекта в Дзержинской области возник пожар.

По информации губернатора Владислава Шапши, в ночь на 15 февраля дрон атаковал промышленное предприятие в Дзержинском районе Калужской области.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в соцсетях.

В аэропортах ввели план "Ковер"

Также утром 15 февраля сразу в семи российских аэропортах вводили план "Ковер". Ограничения на полеты действовали в аэропортах:

Астрахани;

Владикавказа;

Волгограда;

Грозного;

Калуги;

Саратова;

Ульяновска.

Взрывы в России и удары по врагу - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Генштаба, ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА, находящийся на Курщине. Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.

В ночь на четверг, 13 февраля девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ. Беспилотники попали по НПС Андреаполь ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждено здание электрощитовой и операторную узла связи.

В то же время во время атаки на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области уничтожено или серьезного повреждено около 60 зданий склада. Также уничтожено несколько открытых площадок с боеприпасами, поезда с боеприпасами и повреждена железная дорога.

Больше важных военных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред