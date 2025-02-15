Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

Коротко:
- На РФ был налет беспилотников: Тула, Саратов и Калуга под ударами
- В Волгограде дрон влетел в жилой дом
- В Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия
Ночь в России оказалась неспокойной: в нескольких регионах прогремели взрывы. В Тульской области прогремело по меньшей мере пять взрывов. Губернатор Саратовской области официально подтвердил атаку на регион. В Волгограде сообщают о попадании беспилотника в жилую многоэтажку.
Взрывы в Волгограде
В ночь на 15 февраля жители Волгограда сообщили о серии мощных взрывов. По словам местных, первые удары прозвучали около 03:15, сопровождаясь яркими вспышками в небе.
Взрывы были слышны также в Кировском районе и Краснослободске. Жители сообщают об атаке БПЛА на местный нефтеперерабатывающий завод и работу ПВО.
По данным издания SHOT, за 45 минут в небе прогремело более 15 взрывов. Похоже, что система ПВО пыталась сбить беспилотники, которые двигались в направлении местного нефтеперерабатывающего завода.
Издание Astra сообщает, что один из дронов врезался в многоэтажный дом на улице Шумилова. В результате удара во дворах сработали сигнализации автомобилей, а территорию вокруг оперативно оцепили силовики.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возгорание в промзоне после падения обломков, заверив, что пожар ликвидировали, однако о горящем доме ничего не сказал.
Взрывы в Тульской и Саратовской области
Местные жители также сообщали о взрывах, в частности в Тульской области зафиксировали по меньшей мере пять мощных ударов.
В Саратовской области дроны были нацелены на Энгельс. Губернатор области Роман Бусаргин в Telegram также подтвердил атаку беспилотников в своем регионе.
"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.
Взрывы в Калужской области
В результате атаки дронов на территории объекта в Дзержинской области возник пожар.
По информации губернатора Владислава Шапши, в ночь на 15 февраля дрон атаковал промышленное предприятие в Дзержинском районе Калужской области.
"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в соцсетях.
В аэропортах ввели план "Ковер"
Также утром 15 февраля сразу в семи российских аэропортах вводили план "Ковер". Ограничения на полеты действовали в аэропортах:
- Астрахани;
- Владикавказа;
- Волгограда;
- Грозного;
- Калуги;
- Саратова;
- Ульяновска.
Взрывы в России и удары по врагу - последние новости
Как сообщал Главред, по данным Генштаба, ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА, находящийся на Курщине. Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.
В ночь на четверг, 13 февраля девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ. Беспилотники попали по НПС Андреаполь ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждено здание электрощитовой и операторную узла связи.
В то же время во время атаки на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области уничтожено или серьезного повреждено около 60 зданий склада. Также уничтожено несколько открытых площадок с боеприпасами, поезда с боеприпасами и повреждена железная дорога.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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