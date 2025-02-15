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Такого в РФ не было давно: дрон влетел в дом, атаковано предприятие и НПЗ

Даяна Швец
15 февраля 2025, 09:29
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После удара по жилому дому территория оцеплена силовиками.
Взрыв, пожар в РФ, дрон
Взрывы прозвучали в нескольких городах РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, тг-канал ASTRA

Коротко:

  • На РФ был налет беспилотников: Тула, Саратов и Калуга под ударами
  • В Волгограде дрон влетел в жилой дом
  • В Калужской области возник пожар на территории промышленного предприятия

Ночь в России оказалась неспокойной: в нескольких регионах прогремели взрывы. В Тульской области прогремело по меньшей мере пять взрывов. Губернатор Саратовской области официально подтвердил атаку на регион. В Волгограде сообщают о попадании беспилотника в жилую многоэтажку.

Взрывы в Волгограде

В ночь на 15 февраля жители Волгограда сообщили о серии мощных взрывов. По словам местных, первые удары прозвучали около 03:15, сопровождаясь яркими вспышками в небе.

видео дня

Взрывы были слышны также в Кировском районе и Краснослободске. Жители сообщают об атаке БПЛА на местный нефтеперерабатывающий завод и работу ПВО.

По данным издания SHOT, за 45 минут в небе прогремело более 15 взрывов. Похоже, что система ПВО пыталась сбить беспилотники, которые двигались в направлении местного нефтеперерабатывающего завода.

Дрон попал в многоэтажку Волгограда в многоэтажку
Дрон попал в многоэтажку Волгограда / фото: тг-канал Главред

Издание Astra сообщает, что один из дронов врезался в многоэтажный дом на улице Шумилова. В результате удара во дворах сработали сигнализации автомобилей, а территорию вокруг оперативно оцепили силовики.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил возгорание в промзоне после падения обломков, заверив, что пожар ликвидировали, однако о горящем доме ничего не сказал.

Взрывы в Тульской и Саратовской области

Местные жители также сообщали о взрывах, в частности в Тульской области зафиксировали по меньшей мере пять мощных ударов.

В Саратовской области дроны были нацелены на Энгельс. Губернатор области Роман Бусаргин в Telegram также подтвердил атаку беспилотников в своем регионе.

"От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность", - написал Бусаргин.

Взрывы в Калужской области

В результате атаки дронов на территории объекта в Дзержинской области возник пожар.

По информации губернатора Владислава Шапши, в ночь на 15 февраля дрон атаковал промышленное предприятие в Дзержинском районе Калужской области.

"На территории промышленного предприятия в Дзержинском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание одного из зданий. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. По предварительной информации пострадавших нет", - написал он в соцсетях.

В аэропортах ввели план "Ковер"

Также утром 15 февраля сразу в семи российских аэропортах вводили план "Ковер". Ограничения на полеты действовали в аэропортах:

  • Астрахани;
  • Владикавказа;
  • Волгограда;
  • Грозного;
  • Калуги;
  • Саратова;
  • Ульяновска.

Взрывы в России и удары по врагу - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Генштаба, ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА, находящийся на Курщине. Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.

В ночь на четверг, 13 февраля девять дронов взорвали нефтяную станцию в РФ. Беспилотники попали по НПС Андреаполь ООО "Транснефть-Балтика" в селе Ерохино Тверской области. В результате атаки повреждено здание электрощитовой и операторную узла связи.

В то же время во время атаки на 23-й арсенал возле поселка Октябрьское Тверской области уничтожено или серьезного повреждено около 60 зданий склада. Также уничтожено несколько открытых площадок с боеприпасами, поезда с боеприпасами и повреждена железная дорога.

Больше важных военных новостей:

Удары по России

Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.

Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.

После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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