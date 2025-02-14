ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

Что известно:
- 13 февраля ВС ВСУ поразили российский военный объект в Курской области
- ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт
- Россияне использовали его для атак БпЛА на Сумскую область
Украинские военные нанесли точный удар по военному объекту в Курской области. В результате атаки уничтожен опорный пункт РФ, с которого враг запускал дроны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, 13 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка в Курской области. В результате удара уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.
Эта позиция использовалась россиянами для запуска ударных дронов, которые регулярно атаковали украинских военных в Сумской области. Как отметили в Генштабе, удар является частью стратегии Украины по нейтрализации угроз и ослаблению военного потенциала российских оккупантов.
"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства", - отметили военные.
Смотрите видео удара по опорному пункту РФ в Курской области:
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Напомним, 8 февраля воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Кроме того, украинские защитники вероятно повредили вражеский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота.
Также Силы обороны ликвидировали установленный на грузовик "Урал" корабельный бомбомет "Смерч-2", который оккупанты использовали на Лиманском направлении.
Как сообщал Главред, в ночь на 7 февраля на территории воинской части в Долгопрудном уничтожены два российских радиолокационных комплекса "Валдай", которые обеспечивали защиту воздушного пространства над Москвой. Это была новейшая разработка ВПК РФ.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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