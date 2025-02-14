ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ, рассказали в Генштабе.

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ВСУ уничтожили опорный пункт РФ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео Генштаба ВСУ

Что известно:

13 февраля ВС ВСУ поразили российский военный объект в Курской области

ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт

Россияне использовали его для атак БпЛА на Сумскую область

Украинские военные нанесли точный удар по военному объекту в Курской области. В результате атаки уничтожен опорный пункт РФ, с которого враг запускал дроны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, 13 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка в Курской области. В результате удара уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.

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Эта позиция использовалась россиянами для запуска ударных дронов, которые регулярно атаковали украинских военных в Сумской области. Как отметили в Генштабе, удар является частью стратегии Украины по нейтрализации угроз и ослаблению военного потенциала российских оккупантов.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства", - отметили военные.

Смотрите видео удара по опорному пункту РФ в Курской области:

Удар по опорному пункту РФ в Курской области / Фото: скриншот

Ликвидация российского вооружения - последние новости

Напомним, 8 февраля воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Кроме того, украинские защитники вероятно повредили вражеский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота.

Также Силы обороны ликвидировали установленный на грузовик "Урал" корабельный бомбомет "Смерч-2", который оккупанты использовали на Лиманском направлении.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 февраля на территории воинской части в Долгопрудном уничтожены два российских радиолокационных комплекса "Валдай", которые обеспечивали защиту воздушного пространства над Москвой. Это была новейшая разработка ВПК РФ.

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Что такое Генштаб ВСУ? Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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