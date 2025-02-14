Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

Руслана Заклинская
14 февраля 2025, 21:31
208
Уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ, рассказали в Генштабе.
ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара
ВСУ уничтожили опорный пункт РФ на Курщине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео Генштаба ВСУ

Что известно:

  • 13 февраля ВС ВСУ поразили российский военный объект в Курской области
  • ВСУ уничтожили вражеский опорный пункт
  • Россияне использовали его для атак БпЛА на Сумскую область

Украинские военные нанесли точный удар по военному объекту в Курской области. В результате атаки уничтожен опорный пункт РФ, с которого враг запускал дроны. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, 13 февраля Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по военному объекту вблизи села Елизаветовка в Курской области. В результате удара уничтожен опорный пункт 28-го стрелкового батальона 60-й мотострелковой бригады РФ.

видео дня

Эта позиция использовалась россиянами для запуска ударных дронов, которые регулярно атаковали украинских военных в Сумской области. Как отметили в Генштабе, удар является частью стратегии Украины по нейтрализации угроз и ослаблению военного потенциала российских оккупантов.

"Враг должен осознать: любая агрессия против Украины будет иметь неотвратимые последствия. Вооруженные Силы Украины готовы решительно преследовать и ликвидировать все вражеские формирования, которые угрожают безопасности нашего государства", - отметили военные.

Смотрите видео удара по опорному пункту РФ в Курской области:

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара
Удар по опорному пункту РФ в Курской области / Фото: скриншот

Ликвидация российского вооружения - последние новости

Напомним, 8 февраля воины 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода уничтожили российский штурмовик Су-25 на Торецком направлении. Кроме того, украинские защитники вероятно повредили вражеский вертолет Ми-8, который пытался эвакуировать пилота.

Также Силы обороны ликвидировали установленный на грузовик "Урал" корабельный бомбомет "Смерч-2", который оккупанты использовали на Лиманском направлении.

Как сообщал Главред, в ночь на 7 февраля на территории воинской части в Долгопрудном уничтожены два российских радиолокационных комплекса "Валдай", которые обеспечивали защиту воздушного пространства над Москвой. Это была новейшая разработка ВПК РФ.

Читайте также:

Что такое Генштаб ВСУ?

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Генштаб ВСУ война России и Украины ракетный удар Курская область
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:41Политика
ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удара

21:31Украина
"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭС

20:37Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

Что означает дорожный знак крестик в треугольнике: загадка для многих водителей

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

И не поспоришь: Влад Топалов с детьми дал Регине Тодоренко обидное прозвище

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Обменяться с Украиной: какую территорию РФ рассматривает как разменную монету

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Украину накроют снегопады: в каких областях будут сильные осадки

Последние новости

22:25

Соломия Витвицкая выходит замуж - бойфренд-военный сделал ей предложение

22:07

Нужно сжечь всего один предмет: как защитить себя от негатива 15 февраля

21:56

Ухажер Лорак показал, что творится у них в постели

21:45

Как на самом деле изготавливают деревянные ложки: люди удивлены таким методомВидео

21:45

Тоня Матвиенко впервые призналась, почему обращалась к маме на "вы"

Мюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляцияМюнхенская конференция 2025: онлайн-трансляция
21:41

"Трамп лишил Украину козырей": Писториус рассказал, что ждать от переговоров

21:33

Не к Потапу: стройная Каменских сделала заявление о любви

21:31

ВСУ разнесли пункт запуска БпЛА на Курщине: Генштаб раскрыл детали точного удараВидео

21:06

Захотела в РФ: сын Роднянского рассказал, почему развелся с женой-россиянкойВидео

Реклама
20:39

Сладкая парочка: Налчаджиоглу и Билык вместе провели День влюбленных

20:37

"Есть вероятность утечки радиации": главный инженер рассказал о ситуации на ЧАЭСФотоВидео

20:30

Многим даже не по карману: цены на популярный овощ достигли рекорда

20:24

Все будет засыпать снегом: в Украине предупреждают о мощном шторме

20:05

Путин готовится объявить о "победе": глава Пентагона сделал неожиданное заявление

19:59

Так делали еще наши бабушки: для чего на самом деле стоит умываться ледяной водой

19:48

Доллар внезапно ушел в крутое пике: каким будет курс валют с 17 февраля

19:41

"Немного волновалась": Наталья Могилевская впервые вывела в свет старшую дочь

19:30

Обсуждались важные вопросы: подробности встречи Зеленского и вице-президента СШАФотоВидео

19:10

Сказки о скором мире в Украине и опасная дезинформациямнение

18:58

"Путин просто сойдет с ума": сенатор Грэм пообещал Украине вступление в НАТО

Реклама
18:53

Решает популярную проблему: почему эксперты советуют держать в ванной свечу

18:11

"Встречусь только с одним россиянином": Зеленский о визите в Саудовскую Аравию

17:45

Как сделать отбивные, если нет молотка: хозяйки раскрыли действенные хитрости

17:42

В СБУ рассказали подробности удара РФ по укрытию на Чернобыльской АЭСФото

17:42

"Украине нужна армия в 1,5 млн": Зеленский назвал единственную альтернативу НАТО

17:30

Можно ли поворачивать направо: тест ПДД, который запутывает многих водителей

17:26

Украину завалит снегом: синоптик предупредила о наступлении нового похолодания

17:09

Будут просить еще и еще: рецепт бомбической закуски родом из Черновцов

17:06

Жена Остапчука похвасталась подарком за 100 000 гривен

17:02

Кабмин запретил направление на ВВК одной категории украинцев: новые правила

16:59

Сколько шаров на рисунке: большинство людей дадут неправильный ответ

16:48

Зеленский сделал ряд заявлений на Мюнхенской конференции - все деталиФотоВидео

16:45

Американская ПВО может прикрыть европейских миротворцев в Украине – The Time

16:37

В Украине вводят новые штрафы вплоть до 8000 гривен: где теперь ездить запрещено

16:21

"РФ - не главная угроза": вице-президент США удивил заявлениями в МюнхенеВидео

16:17

Украинские F-16 уже могли сбивать российские самолеты: детали от Defense Express

16:12

Не узнать: главная фанатка Олега Винника показала заплывшую Таюне

16:10

В центре Николаева взорвалось неизвестное устройство: есть погибшие и раненые

16:05

Зеленский сделал первое заявление после встречи с американскими сенаторамиВидео

16:02

Индексацию получат не все: юрист объяснил, кто останется без повышения пенсий

Реклама
15:56

Тысячи дронов в месяц: в разведке Британии назвали цели новых ударов РФ

15:54

Как убрать неприятный запах с полотенец: нужно всего одно копеечное средствоВидео

15:28

Путин теряет союзника окончательно: Reuters рассказало, какой удар РФ нанесет Индия

15:23

С 1 марта цены на лекарства упадут на 30%: в Кабмине рассказали, что изменится

15:22

В Украину вернули тела 757 павших защитников

15:10

Рианна привела детей на суд, где решают судьбу их отцаВидео

15:08

Для чего хозяйки вешают пленку с пузырьками на окна: гениальный лайфхакВидео

15:05

Какими будут границы Украины по итогам переговоров: заявление главы Пентагона

15:02

Как подростки: влюбленные принц Уильям и принцесса Кэтрин показали редкое фото

14:42

Подготовка важных визитов и встреч: Ермак о деталях переговоров с Келлогом

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять