Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУР

Взорвалась новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса.

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Взрыв в воинской части РФ / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

Под Москвой на территории воинской части произошел взрыв

Взрывчатка уничтожила два радиолокационных комплекса Валдай

Они предназначены для обнаружения и противодействия БПЛА

В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв. Об этом сообщили в ГУР.

Отмечается, что взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса Валдай, предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.

видео дня

Известно, что это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии страны-агрессора России.

"Воинская часть, на которой взорвались Валдаи, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой", - подчеркнули в разведке.

Взрыв под Москвой - видео:

Взрывы в России - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов.

В ночь на 11 февраля в РФ также прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов в городах Энгельс и Саратов Саратовской области.

Кроме того, 3 февраля украинские военные поразили пункт управления в Курской области. Стало известно, что оккупанты понесли большие потери среди офицерского состава.

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Что такое ГУР? Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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