Под Москвой уничтожены два новейших радиолокационных комплекса врага - ГУР

Кратко:
- Под Москвой на территории воинской части произошел взрыв
- Взрывчатка уничтожила два радиолокационных комплекса Валдай
- Они предназначены для обнаружения и противодействия БПЛА
В ночь с 6 на 7 февраля 2025 года на территории воинской части 52116 в городе Долгопрудный под Москвой произошел сильных взрыв. Об этом сообщили в ГУР.
Отмечается, что взрывчатка уничтожила два российских радиолокационных комплекса Валдай, предназначенных для круглосуточного автоматического обнаружения и противодействия БПЛА.
Известно, что это новейшая разработка российского военно-промышленного комплекса - первый образец в своем классе, принятый на вооружение армии страны-агрессора России.
"Воинская часть, на которой взорвались Валдаи, отвечает за безопасность воздушного пространства над Москвой", - подчеркнули в разведке.
Взрыв под Москвой - видео:
Взрывы в России - что известно
Как сообщал Главред, в ночь на 13 февраля в районе российского города Липецк и в области были слышны взрывы. Местные власти пожаловались на атаку дронов.
В ночь на 11 февраля в РФ также прогремели взрывы. В стране-агрессоре заявили об атаке дронов в городах Энгельс и Саратов Саратовской области.
Кроме того, 3 февраля украинские военные поразили пункт управления в Курской области. Стало известно, что оккупанты понесли большие потери среди офицерского состава.
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Что такое ГУР?
Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.
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