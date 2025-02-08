'Погибло много офицеров': Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

Главное из заявления президента:
- ВСУ поразили пункт управления в Курской области
- Там погибло примерно 20 офицеров
- Среди них были старшие офицеры КНДР и РФ
3 февраля украинские военные поразили пункт управления в Курской области. Сейчас стало известно, что оккупанты понесли большие потери среди офицерского состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Reuters.
"Там просто был поражен пункт управления. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления на Курщине", - рассказал он.видео дня
По его словам, там погибло много офицеров.
"Мне сказали, что наверное 20 погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", - подчеркнул Зеленский.
Ситуация в Курской области - что известно
Как сообщал Главред, по данным Генштаба, в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков.
В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска начали новую серию механизированных штурмов размером в батальон в Курской области и продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи Курской области .
В то же время, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.
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