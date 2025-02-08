Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

Мария Николишин
8 февраля 2025, 14:11
104
Бойцы ВСУ поразили пункт управления на Курщине.
'Погибло много офицеров': Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине
Удар по пункту управления на Курщине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Главное из заявления президента:

  • ВСУ поразили пункт управления в Курской области
  • Там погибло примерно 20 офицеров
  • Среди них были старшие офицеры КНДР и РФ

3 февраля украинские военные поразили пункт управления в Курской области. Сейчас стало известно, что оккупанты понесли большие потери среди офицерского состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для Reuters.

"Там просто был поражен пункт управления. Перед тем, как 2,5 км пройти, наши поразили пункт управления на Курщине", - рассказал он.

видео дня

По его словам, там погибло много офицеров.

"Мне сказали, что наверное 20 погибших офицеров. Среди них старшие офицеры северокорейские и россияне", - подчеркнул Зеленский.

Ситуация в Курской области - что известно

Как сообщал Главред, по данным Генштаба, в операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков.

В Институте изучения войны сообщили, что украинские войска начали новую серию механизированных штурмов размером в батальон в Курской области и продвинулись до пяти километров за российскими линиями на юго-восток от Суджи Курской области .

В то же время, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, операция украинских бойцов на Курщине станет важной частью переговорного процесса.

Читайте также:

Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины Бои в Курской области Операция в Курской области
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:14Синоптик
"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

14:11Украина
Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

14:03Звёзды
Реклама

Популярное

Ещё
"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Конец истории": Туск объявил депортацию иностранцев из Польши и упомянул украинцев

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление Волочковой

Новый удар и Орешник наготове: что задумал Путин для обстрела Украины

Новый удар и Орешник наготове: что задумал Путин для обстрела Украины

Где ни в коем случае нельзя хранить яйца: какую ошибку допускают многие люди

Где ни в коем случае нельзя хранить яйца: какую ошибку допускают многие люди

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 8 февраля - приметы

Весь год будет счастливым: что нужно сделать 8 февраля - приметы

Последние новости

14:38

Будет свежим в течение месяцев: как хранить имбирь

14:14

Морозы усилятся: где в Украине ударит -14 градусов

14:11

"Погибло много офицеров": Зеленский рассказал о мощном ударе ВСУ на Курщине

14:03

Нацотбор на Евровидение-2025: онлайн-трансляция шоу

13:56

15 миллионов долларов стали металлоломом: ВСУ уничтожили очень редкую систему РФ

Запад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - ПономаревЗапад и Украина способны расшатать кремлевские элиты сомнениями о легитимности Путина - Пономарев
13:52

Компромат и шантаж: украинский певец удивил подробностями своего романаВидео

13:39

Как вырастить фисташку из ореха и получить урожайВидео

13:19

Штурм провалился: украинские бойцы разгромили колонну "элитных" войск РФ

12:59

Историческое событие: страны Балтии отсоединились от энергосистемы РФ и Беларуси

Реклама
12:35

СБУ успешно противодействует россиянам, которые делают смертников из завербованной молодежи, - эксперт

12:31

Там есть "жирные" цели: в ЦПД рассказали о налете БПЛА на важные объекты в РФ

12:25

Обхитрили "паузой": Forbes подтвердило, что ВСУ зашли в новые населенные пункты

11:53

Китайский гороскоп на завтра 9 февраля: Петухам - конфликты, Собакам - проблемы

11:43

Резкий скачок цен уже в феврале: в Украине могут подорожать популярные крупы

11:36

Что нужно сажать на рассаду в феврале: список овощей и цветовВидео

11:10

Путин готовит наступательную операцию на весь 2025 год: что известно о целях РФ

11:01

Массированная атака по Украине: РФ запустила 139 дронов, есть повреждения в 4 областяхФото

10:50

Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

10:43

Идеальная бюджетная закуска, которую разметут за 1 секунду: рецепт просто фантастика

10:38

Заставили врага отступать: аналитики подтвердили успех ВСУ в Курской области

Реклама
10:30

Как правильно держать бокал с шампанским, вином или коньяком: правила этикетаВидео

10:10

"Киев не вернет оккупированные территории": Шольц "наехал" на Трампа из-за его корыстолюбия

09:28

Так РФ не атаковали давно: выбиты окна, разрушены крыши, объявлена ​​эвакуация

09:01

"Путин готовит россиян к экономическим трудностям": в ISW сказали, что он вынужден скрывать

08:10

Почему Орешник не приведет к капитуляции Украины?мнение

07:52

Российский дрон попал в дом в Сумах, вспыхнул пожар: деталиФото

07:10

Чем отличаются 2 девочки: только люди с умом детектива угадают за 10 секунд

06:10

Остапа понесло: как бредовые идеи Трампа воспринимают в миремнение

05:57

Гороскоп на завтра 9 февраля: Львам - счастливый день, Стрельцам - отдых

05:00

Какой сегодня праздник 8 февраля 2025 года: почему в этот день нельзя лечить зубы

04:48

Подушка станет белоснежной за 10 минут без стирки: понадобится одно домашнее средство

04:35

Как сказать "вопрос на засыпку" на украинском: лишь единицы дадут правильный ответВидео

04:10

С ними невозможно общаться: даты рождения настоящих энергетических вампировВидео

04:00

"Оставила престижную работу и ушла": Зибров сделал признание о жене Марине

03:31

Женская хитрость: зачем в СССР на ночь клали колготки в морозильную камеру

03:00

Почему в Германии нельзя ездить на авто с полупустым баком: ответ удивит

02:00

Что положить к луку, чтобы он не испортился: малоизвестный лайфхак

01:32

Созданы друг для друга: 4 самых удачных брака по знакам Зодиака

00:27

Доллар подорожает уже в ближайшие дни: каким будет новый курс

00:04

"Путин не хочет переговоров": глава МИД Британии сказал, сколько продлится война

Реклама
07 февраля, пятница
23:07

"Сделаем все необходимое": Зеленский хочет встретиться с Трампом быстрее Путина

22:51

Полезные ископаемые для Трампа: Зеленский расставил все точки над "і"

22:12

Привлечение молодежи в армию: Зеленский анонсировал контракт для людей 18-24 лет

21:33

Смерть мужчины в ТЦК: омбудсмен раскрыл подробности инцидента

21:29

"Ты - мой": любовница Путина клянчит внимания у российского певца

21:19

Трамп назвал дату встречи с Зеленским - хочет поговорить и с Путиным

21:16

На Курщине - 60 тысяч солдат, вернулись войска КНДР: Зеленский раскрыл потери РФ

21:14

"Предлагали гонорары за поддержку властей": Павел Зибров удивил откровением

20:36

"Горбатая, пьяная, едва стоит": в сети высмеяли старческое выступление ВолочковойВидео

20:27

Зачем Келлог едет в Украину: политолог назвал неожиданную причину

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять