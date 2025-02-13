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Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Юлия Закрепа
13 февраля 2025, 11:30обновлено 13 февраля, 12:08
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Россиян доставили в медицинские учреждения и временные центры размещения.
Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали
Сотни россиян эвакуировались в Украину / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: видео

Главное из материала:

  • Как сейчас выглядит Суджа
  • Почему россияне переезжают в Украину

Более сотни жителей Курской области эвакуировались в Сумскую область после обстрела интерната в Судже.

В проведении эвакуации помогал Международный комитет Красного Креста, который находился на украинской территории, говорится в материале The Washington Post.

видео дня

Людей, вывезенных из приграничных населенных пунктов, подвергавшихся обстрелам, доставили в медицинские учреждения и временные центры размещения. Несколько граждан России, которые получили ранения во время новых атак, прибыли в Украину через несколько дней после этого, сообщают корреспонденты WP из Сумской области.

Суджа - что известно о городе
Что известно о городе Суджа / Инфографика: Главред

Какова ситуация в Курской области

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже. Зеленский акцентировал, что так же Россия воевала десятилетия назад против Чечни. Так же российские военные убивали людей в Сирии.

12 января Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже. По словам Алексея Дмитрашкивского, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери. Он добавил, что в интернате находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.

Стало известно, как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные. Силы обороны Украины взяли под контроль районный центр Суджа в Курской области России. На улицах города можно встретить немало местных жителей, которые жалуются, что не могут уехать из города.

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