Россиян завозят в Украину после удара по интернату в Судже: в WP раскрыли детали

Главное из материала:
- Как сейчас выглядит Суджа
- Почему россияне переезжают в Украину
Более сотни жителей Курской области эвакуировались в Сумскую область после обстрела интерната в Судже.
В проведении эвакуации помогал Международный комитет Красного Креста, который находился на украинской территории, говорится в материале The Washington Post.
Людей, вывезенных из приграничных населенных пунктов, подвергавшихся обстрелам, доставили в медицинские учреждения и временные центры размещения. Несколько граждан России, которые получили ранения во время новых атак, прибыли в Украину через несколько дней после этого, сообщают корреспонденты WP из Сумской области.
Какова ситуация в Курской области
Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал удар РФ по интернату в Судже. Зеленский акцентировал, что так же Россия воевала десятилетия назад против Чечни. Так же российские военные убивали людей в Сирии.
12 января Россия нанесла мощный авиаудар по интернату в Судже. По словам Алексея Дмитрашкивского, помещение интерната очень повреждено, выбиты все окна и двери. Он добавил, что в интернате находились люди пожилого возраста, многие из них - лица с инвалидностью.
Стало известно, как сейчас выглядит Суджа и что говорят о ситуации местные. Силы обороны Украины взяли под контроль районный центр Суджа в Курской области России. На улицах города можно встретить немало местных жителей, которые жалуются, что не могут уехать из города.
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