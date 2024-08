ВСУ продвинулись в районе Суджи: бои продолжаются вдоль всей линии соприкосновения на Курщине

Защитники Украины имели успех восточнее Суджи на Курщине в стране-агрессоре России. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState в ночь на 24 августа, обновив карту. Также они отметили, что российские оккупанты продвинулись в Донецкой области.

"Силы Обороны Украины имели успех восточнее Суджи. Враг продвинулся в Новогродовке и возле Гродовки (Донецкой области - ред.)", - говорится в сообщении DeepState.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) проанализировали собранные данные и подтвердили продвижение украинских войск в районе Суджи Курской области РФ.

Отмечается, что опубликованные 22 августа геолокационные кадры указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись дальше в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).

Также аналитики обратили внимание, что несколько российских блогеров говорили о продвижении украинских войск к северу от Мартыновки (к северо-востоку от Суджи) вдоль трассы Р-200 Суджа-Суходоловка.

Кроме этого, в ISW обратили внимание на сообщения российских источников о том, что есть противоречивые сообщения о боях к востоку от Суджи в районе населенных пунктов Саморядово и Козыревка, но что в этом районе, вероятно, действуют мобильные группы украинских войск.

В то же время, как отмечают аналитики, в российских источниках распространялась информация, что российские войска снова заняли Спальное и Крупец (оба к юго-востоку от Суджи), хотя ситуация в этом районе остается неясной.

Вместе с тем российские источники засвидетельствовали, что 22 и 23 августа боевые действия продолжались вдоль всей линии соприкосновения в Курской области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.