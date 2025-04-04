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Замена НАТО: неожиданный прогноз нового альянса в Европе с Украиной

Алексей Тесля
4 апреля 2025, 03:30
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"Коалиция желающих" является своеобразным прообразом "нового НАТО", не исключает Тарас Загородний.
Украина, НАТО
/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Главное:

  • В Европе появится новый оборонный альянс, прогнозирует Загородний
  • Восточный фланг НАТО сам по себе может быть достаточно мощным

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал перспективы формирования новых оборонных союзов в контексте последних действий США по отношению к НАТО.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, состоявшаяся недавно встреча "коалиции желающих" является своеобразным прообразом "нового НАТО".

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"И в составе этой коалиции нет Словакии и Венгрии, что важно, поскольку НАТО сейчас заблокировано из-за двух стран – Словакии и Венгрии, которые по разным причинам не поддерживают войну против России. Поэтому, скорее всего, появится новый альянс. Он уже выкристаллизовывается: очевидно, что Польша, Украина, страны Балтии, Швеция, Финляндия, Норвегия, Румыния, Болгария и, возможно, Чехия, готовы быть в одном пространстве безопасности и друг другу помогать", - отметил эксперт.

Он полагает, что у этого блока очень много предпосылок состояться, потому что он может быть финансово независимым.

"Так, например, у Норвегии есть деньги на оборону, и ей страшно, потому что она граничит с Россией, а также она наибольший бенефициар от продажи газа в ЕС. Также есть ВПК Швеции, причем очень продвинутый, с множеством интересных вещей, патентов, электроники и т.д.", - пояснил собеседник.

По его словам, восточный фланг НАТО сам по себе может быть достаточно мощным, но при денежной поддержке остальной Европы.

"В чем проблема нынешнего НАТО? В том, что далеко не все в Альянсе чувствуют риски. Все вышеперечисленные страны эти риски чувствуют и осознают, а вот, например, для такой страны, как Португалия, далеки опасения Польши либо Финляндии по поводу России, поскольку она находятся далеко, и ей все равно. Потому после того, как будет сформулировано, как новый альянс должен работать, этот процесс пойдет", - добавил Загородний.

Как сообщал Главред, РФ отработала нападение на страны НАТО. Москва, вероятно, будет стремиться выйти к границам Туркуского договора 1743 года, утверждает финское издание.

Ситуация на фронте и действия агрессора России указывают на то, что Кремль не настроен на переговоры с Украиной и установление длительного мира. Москва формирует новые военные дивизии, усиливает сотрудничество с КНДР и демонстрирует подготовку к потенциальному конфликту с НАТО, считают аналитики американского Института изучения войны.

Европа готовится к войне с Россией. И как бы РФ не хорохорилась, в этой войне она столкнется с тем, к чему не будет готова, считает журналист, писатель и публицист Александр Сотник.

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Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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