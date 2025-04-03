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Муж Заворотнюк привез дочь на могилу матери: как она выглядит

Алена Кюпели
3 апреля 2025, 23:35
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Муж Заворотнюк привел на могилу матери их маленькую дочь.
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева
Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева / Коллаж Главред, скриншот, Instagram/a_zavorotnyuk

Кратко:

  • Как выглядит дочь и муж Заворотнюк
  • Что они делали у могилы актрисы

Младшая дочь фигуриста Петра Чернышева и покойной Анастасии Заворотнюк Мила появилась на могиле своей матери.

Туда ее привел отец и муж умершей артистки - Петр Чернышев. Оказалось, что сегодня - день рождения артистки, и ей могло бы сегодня исполниться 54 года. Очевидно, что отец всячески пытается чтить память умершей жены и сделать так, что бы о ней как можно дольше помнила ее дочь Мила.

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Родственники Заворотнюк взялись за наследство
Родственники Заворотнюк взялись за наследство / Фото Instagram/a_zavorotnyuk

К слову, российские пропагандистские СМИ пишут, что больше никто из родных певицы не появился у могилы актрисы.

дочь Чернышева пришла на выступление к отцу
Дочь Чернышева пришла на выступление к отцу / Фото РосСМИ

Даже старшая дочь актрисы Анна никак не отметила в сториз о том, что у ее матери день рождения. Впрочем, молодая женщина находится на последних сроках беременности. Не исключено, что именно в день рождения актрисы, у нее родится внук или внучка.

Муж и дочь на могиле Заворотнюк
Муж и дочь на могиле Заворотнюк / Фото 7Дней

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, Главред писал о том, что 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

Ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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