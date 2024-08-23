Операция ВСУ стала ударом: РФ отвела часть войск с Харьковского направления

Командование РФ продолжает "перетасовывать" ту живую силу, которая у противника еще осталась для, хотя бы, удержания занятых позиций.

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Оккупанты продолжают окапываться и маскироваться на Харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: flickr

Страна-агрессор Россия отвела некоторые подразделения с Харьковского на Курское направление. При этом количество сил и средств у врага в регионе все еще достаточное для продолжения штурмов.

Как рассказал представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев в эфире "Суспільного", оккупационные войска продолжают удерживать в Харьковской области группировки и огневые средства для поражения и штурмов украинских позиций.

Кроме этого враг перебрасывает дополнительные резервы, однако какие именно подразделения направляются на Харьковщину и в каком количестве пока неизвестно. При этом активность противника на отдельных участках фронта снизилась, особенно на севере. Хотя это не означает, что россиян отвели. Оккупанты продолжают окапываться, налаживать связь и массироваться.

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"Самым активным участком является город Волчанск. Также в прилегающих к нему населенных пунктах РФ иногда пытается осуществлять штурмовые действия. Это районы Старицы, район Тихого - правый и левый фланги Волчанского направления. Но все попытки россиян останавливаются и продвижения нет", - сообщил Саранцев.

Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

Ситуация на Харьковском направлении - что известно

Напомним, 22 августа стало известно, что третья штурмовая бригада Вооруженных сил Украины перешла в контрнаступление на Харьковском направлении и смогла освободить 2 квадратных километра украинской территории.

Позже выяснилось, что Силы обороны Украины в ходе боев смогли закрепиться на полосе обороны 20 армии РФ.

Впоследствии сообщили, что в Харьковской области после контратаки подразделений ВСУ продолжаются стабилизационные мероприятия. Также появилась информация о том, что достаточно серьезно уничтожены позиции и логистика 20-й армии страны-агрессора РФ.

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