Под Курском задвохсотили командира спецназа 'Ахмата'

Командира спецназа "Ахмат" выслеживали еще со Льгова Курской области.

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Продолжаются бои в Курской области / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм "Штирлиц", скриншоты видео

Подразделения ВСУ в боях в Курской области на днях ликвидировали штаб спецназа "Ахмат" с их командиром Зелимханом Батукаевым (позывной - Шустрый), сообщают в соцсетях.

Утверждается, что удар был нанесен по пункту управления войсками Ахмат в Курской области 22 августа. В результате уничтожен "Шустрый" и еще 30 кадыровских боевиков.

"Мы их пасли от самого Льгова Курской области. Это было эпично", - отметили украинские бойцы. видео дня

Кто такой Зелиман Батукаев

Судя по профилю Батукаева в соцсетях, он регулярно виделся со своим "кумиром" генерал-майором Апти Алаудиновым. Последний даже награждал боевика орденом Мужества.

"Шустрый" с пропагандистами и Алаудиновым / Фото: соцсети

Также "Шустрый" часто выкладывал видео с допросами, как утверждается в сообщениях, украинских военнопленных.

Бои в Курской области - последние новости

В среду, 21 августа, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. В частности, украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы).

Под контролем украинских военных находятся 93 населенных пункта. Бойцы ВСУ продвинулись вглубь обороны оккупантов от 28 до 35 километров.

По данным Bild, украинские военные вплотную приблизились к населенному пункту Коренево в Курской области и продвинулись на других направлениях. Захват этого поселка нанесет значительный удар по репутации Владимира Путина, даже больший, чем потеря Суджи.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колонн со стороны Украины пограничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, поскольку подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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