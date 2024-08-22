УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

Мария Николишин
22 августа 2024, 06:46
141
Во время некоторых ударов по понтонным мостам, украинские войска могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS.
Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW
ВСУ продвигаются вперед в Курской области / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, ISW

В среду, 21 августа, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о публикации Силами специальных операций (ССО) Украины кадров с последствиями ударов ВСУ по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе, что западнее района нынешнего украинского наступления в Курской области.

"В ССО предположили, что во время некоторых ударов по понтонным мостам, украинские войска могли использовать реактивные системы залпового огня HIMARS. В то же время эксперты предположили, что украинские военные использовали авиационные кассетные авиационные бомбы малого диаметра", - рассказывают аналитики.

видео дня
Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW
HIMARS / Инфографика: Главред

В то же время, опубликованные 21 августа геолокационные кадры демонстрируют, как операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады, наносят удары по украинским силам в Вишневке и её окрестностях (к югу от Коренево и в 14 км от международной границы), что подтверждает продвижение украинских войск вглубь населенного пункта и за его пределы.

"Украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы). Подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 к востоку от Журавлей (к востоку от Коренево и в 21 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что россияне или недавно заняли эти позиции, или что украинские войска еще не закрыли небольшой выступ вдоль дороги 38Н-564 у Журавлей", - говорится в сообщении ISW.

Аналитики также упомянули, что российские блогеры продолжали утверждать, что украинские силы продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы).

"По их сообщениям, подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты оказались в окружении в Мартыновке. Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи и в 12 км от международной границы)", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW
Операция в Курской области / фото: ISW

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко говорил, что ВСУ в Глушковском районе Курской области постепенно зажимают группировки агрессоров. Как результат - оккупанты скоро будут фактически отрезаны от сообщения через реку Сейм.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что пока Путин не может разработать конкретный план, как действовать в Курской области, ВСУ могут ударить там, где РФ не ждет.

Кроме того, последние месяцы большие потери в армии страны-агрессора России заставляют вражеское командование привлекать к боевым действиям неподготовленных солдат. Дополнительной проблемой для РФ стал прорыв ВСУ в Курскую область.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России Курская область Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама

Главное за день

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

07:28 Мир
Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

06:46 Украина
Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москва

06:30 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21 4973

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

Нет уже сил : фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой 4039

"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка 3927

Кума Лилии Подкопаевой высказалась о ней - что ответила спортсменка

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild 3554

Будет хуже потери Суджи: ВСУ начинают битву за ключевую точку на Курщине - Bild

Последние новости

07:28

Неспокойная ночь в РФ: россияне жалуются на атаку дронов по аэродрому "Мариновка"

06:46

Использование HIMARS и продвижение ВСУ вперед: детали операции на Курщине от ISW

06:30

Игры Лукашенко с войсками на украинской границе: в чём просчиталась Москвамнение

05:43

Гороскоп на завтра 23 августа: Девам - невероятный отдых, Козерогам - сюрпризы

04:50

Ситуация для Путина становится все опаснее, это начало его конца - Огрызко

Огрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофеОгрызко: Курская операция – начало конца Путина, Россия близка к катастрофе
04:10

Пауков дома больше не будет: женщина поделилась интересным лайфхакомВидео

03:28

Украина может дожать Россию на возвращение к границам 1991 года - Огрызко

02:49

Брат Залужного рассказал интересные факты из личной жизни "железного генерала"

02:17

Разбили мосты и переправы: Украина признала использование HIMARS на Курщине

Реклама
02:10

Цвет не показатель: как отличить настоящий мед от подделки - простой методВидео

01:38

Украинские десантники показали видео первых дней боев в Курской областиВидео

01:30

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально разводятся: названа дата начала конца

00:39

Не удастся погасить: росСМИ заявляют, что нефтебаза на Ростовщине может догоретьВидео

00:19

Пять регионов и Москва - Буданов рассказал о результатах атаки беспилотников

00:16

Обменный фонд Украины мощно пополнился: ВСУ похвастались "уловом" на КурщинеФото

21 августа, среда
23:40

ВСУ могут пойти в контрнаступление в 2025 году: в The Telegraph назвали три условия

23:30

Ужас для РФ в Серебрянском лесу: ВСУ уничтожили склад и технику оккупантовВидео

23:17

Удалил все посты и "выехал" из Украины: блогер-"беглец" Волошин вышел на связь

22:55

У Шольца появились сомнения по поводу операции ВСУ под Курском: что сказал

22:26

Все будет бесполезно - Bloomberg о запрете ВСУ бить западным оружием на Курщине

Реклама
22:00

Топ-4 турецких сериала, которые смотрятся на одном дыхании - подборка премьер

21:57

"Делаются шаги": Зеленский раскрыл новые детали операции ВСУ на Курщине

21:56

Нужно ли носить черное в знак траура и можно ли ходить на праздники - ответ священникаВидео

21:52

Раскрыты масштабы последствий пожара на нефтебазе под Ростовом

21:42

Боевой медик в одесской больнице объявил голодовку из-за нечеловеческих условийВидео

21:15

'"Устроят темную": Москве грозит масштабный блэкаут - The Moscow Times

21:06

После запрета УПЦ МП Зеленский пообщался с Патриархом Варфоломеем

20:57

Лукашенко сильно разозлил армян: посольство Беларуси забросали яйцами и картошкойВидео

20:43

ВСУ берут Курщину, а Путин решил отведать пастилу: у патриотов РФ бомбит

20:28

Два удара могли "выпилить" до 25% МиГ-31К: подробности атаки на "Савалейку"

20:04

РФ планирует "тайную мобилизацию" на фоне боев на Курщине: СМИ раскрыли планы Кремля

19:46

Риск отступления из Курской областимнение

19:34

В Украину идет похолодание: где температура упадет до +21

19:29

В Курске отвлекающий маневр: ВСУ могут неожиданно освободить Крым - эксперт

18:59

Нью-Йорк - не за русскими, но ровной линии нет: что происходит в поселке

18:53

Угрожала убийством: суд ответил, откроет ли дело против дочери Фарион

18:47

Будут ли выключать свет украинцам 22 августа: "Укрэнерго" удивило заявлением

18:25

"Такая, как есть": как Соломия Витвицкая выглядит в реальной жизни

18:24

"Что-то начнет меняться": дипломат сказал, когда в РФ вспыхнут протесты против Путина

18:12

Дроны уже четыре дня атакуют аэродром "Оленья": подробностиВидео

Реклама
18:07

Несмотря на желание звезды: какую предсмертную просьбу Делона не выполнила семья

17:36

Кто такие "Альтушки" и почему их разговоры пугают: "дикие" тренды интернетаВидео

17:34

Только гений найдет странную розу за 5 секунд: загадка на проверку внимательности

17:27

"Красивые до неприличия": Залужный похвастался свежим снимком с женой

17:21

ГУР масштабно атаковало аэродром "Саваслейка": уничтожена стая самолетов РФ

17:16

''Пусть Курск захватывают'': Путин готов отдать территории Украине - Жданов

17:10

Голый торс и длинные волосы: Дурнев ошеломил свежим фото

17:09

Как избавиться от запаха сигарет в квартире или доме: 5 самых простых эффективных способовВидео

16:47

"Скоро "атомка" будет наша!": какое настроение царит среди бойцов ВСУ под КурскомВидео

16:43

Есть угроза для спинного мозга: в каком состоянии дети после удара РФ по кафе в Запорожье

^
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииСпорт с Анитой ЛуценкоНародные приметыУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять