В среду, 21 августа, украинские войска достигли незначительного продвижения вперед в рамках операции на Курском участке фронта. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили о публикации Силами специальных операций (ССО) Украины кадров с последствиями ударов ВСУ по нескольким понтонным мостам и плацдармам вдоль реки Сейм в Глушковском районе, что западнее района нынешнего украинского наступления в Курской области.

В то же время, опубликованные 21 августа геолокационные кадры демонстрируют, как операторы беспилотников 155-й морской пехотной бригады, наносят удары по украинским силам в Вишневке и её окрестностях (к югу от Коренево и в 14 км от международной границы), что подтверждает продвижение украинских войск вглубь населенного пункта и за его пределы.

"Украинские силы удерживают позиции в лесных массивах к востоку от Александровки (к северо-востоку от Коренево и в 33 км от международной границы). Подразделения российской 200-й гвардейской мотострелковой бригады удерживают позиции вдоль трассы 38Н-564 к востоку от Журавлей (к востоку от Коренево и в 21 км от международной границы). Это свидетельствует о том, что россияне или недавно заняли эти позиции, или что украинские войска еще не закрыли небольшой выступ вдоль дороги 38Н-564 у Журавлей", - говорится в сообщении ISW.

Аналитики также упомянули, что российские блогеры продолжали утверждать, что украинские силы продвигаются к северу от Суджи в районе Малой Локни и окружают российские силы в Мартыновке (к северо-востоку от Суджи и в 19 км от международной границы).

"По их сообщениям, подразделения российской 810-й отдельной бригады морской пехоты оказались в окружении в Мартыновке. Опубликованные 21 августа геолокационные кадры указывают на то, что ВСУ продвинулись к южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи и в 12 км от международной границы)", - подчеркнули в Институте изучения войны.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.