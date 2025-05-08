"Не пренебрегайте": певица СолоХа случайно раскрыла пол третьего ребенка

Кратко:
- Скоро СолоХа в третий раз станет мамой
- Артистка проговорилась, кого ожидает
В конце марта украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) сообщила, что ждет третьего ребенка. Артистка уже воспитывает двоих дочерей Ариану и Евлалию. Младшему ребенку сейчас один год и восемь месяцев.
Новая беременность была неожиданностью для поклонников СолоХи и поводом для сплетен в светских кругах: еще в конце апреля певице приписали роман с ее коллегой по представлению "Наші Кайдаші", актером Тарасом Цымбалюком, которого назвали отцом ее третьего ребенка. Цымбалюк и Балашова эти слухи опровергли.
Сейчас суета вокруг беременности СолоХи улеглась - певица наслаждается своим положение и продолжает активную деятельность. К примеру, недавно она дала интервью для шоу "Хочу бути мамою". Правда, во время беседы артистка случайно раскрыла пол будущего малыша, который прежде скрывала.
Так, обсуждая вопрос о том, стоит ли бояться рожать во время полномасштабной войны, звезда начала эмоционально убеждать в том, что дети в любое время - это прекрасно, и она, например, родит уже вторую девочку. "Или мальчика", - быстро добавила Солоха, чтобы исправить ситуацию.
"Не бойтесь рожать во время войны. Я уже вторую доченьку рожу во время войны... или мальчика. Многие спрашивают, зачем рожать во время войны. Мол, вы рискуете и своей жизнью, и ребенка. А я спрашиваю: "А кто будет восполнять генофонд украинской нации?". Не пренебрегайте воздушными тревогами, прячьтесь, молитесь - и все будет хорошо с Божьей волей. Хотите рожать - рожайте", - заключила певица.
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Кто такая СолоХа?
СолоХа (ранее - Тереза Франк; настоящее имя - Тереза Балашова) - украинская певица, ведущая шоу "Модная правда". Известная своими яркими образами и незаурядными клипами. Лауреат премиии "Хрустальный микрофон". Самая спортивная певица Украины (по версии Книги рекордов Украины).
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