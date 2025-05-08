Кто реально победил нацизм и почему роль россиян наименьшая - неожиданное открытие

О чем говорится в материале:
- Какая страна выиграла во Второй мировой войне
- Кто на самом деле победил во Второй мировой войне
- Какая страна больше всего потеряла во Второй мировой войне
На фоне многочисленных манипуляций с историей Второй мировой войны руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко развенчивает миф о "великой победе россиян" и объясняет, кто на самом деле сыграл ключевую роль в победе над нацизмом.
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Что такое "великая отечественная война"
"Так называемая "великая отечественная война", используемая Россией как идеологический инструмент - это лишь часть Второй мировой войны, которая была значительно больше", - подчеркивает Андрей Коваленко в заметке в Telegram.
По его словам, Россия годами пытается монополизировать победу в войне, замалчивая реальный вклад союзников и республик бывшего СССР, в частности Украины, Беларуси, стран Балтии, а также Китая, Индии, Великобритании и США.
"Россияне вложили в победу меньше украинцев и белорусов. И сегодня она нивелирует подвиги не только украинского народа, но и белорусского", - отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации.
Когда в СССР начали праздновать "день победы"
Миф о "великой победе" - пропагандистский конструкт. Коваленко напоминает, что советский миф об исключительной роли россиян в победе над нацизмом был создан в 1965 году, когда Москва начала масштабное празднование 9 мая.
"Миф о великой победе русского, в основном, народа во Второй мировой войне придумали пропагандисты из Москвы. И сделали они это, введя помпезное празднование 9 мая 1965 года", - объясняет он.
Зато настоящий вклад в победу был общим - его сделали союзники, в частности украинцы, белорусы, американцы, британцы, китайцы, индийцы, французские и польские силы сопротивления.
Какие страны внесли наибольший вклад в победу над нацизмом
Коваленко отмечает, что наибольшее количество участников штурма Берлина среди советских военных - это были именно украинцы и белорусы.
"8 миллионов украинцев, друзья, погибли во время Второй мировой войны. Наибольшее количество людей, которые принимали участие в штурме Берлина, это были украинцы и белорусы", - отмечает Коваленко.
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Какие страны победили во Второй мировой войне
Именно США, Украина, Великобритания и другие союзники сыграли ключевую роль в разгроме нацистской Германии, тогда как Россия сегодня использует искаженную версию истории как инструмент для легитимации своей политики.
"Без ленд-лиза, без поставок топлива, без украинцев, без белорусов, без других народов бывших советских республик россияне потеряли бы и Москву", - подчеркивает Коваленко.
Личное измерение: история дедушки
Руководитель Центра противодействия дезинформации поделился и личной историей: его дедушка, украинец, был среди тех, кто штурмовал Берлин. По словам Коваленко, он со времен СССР скептически относился к пропаганде и считал, что миф о победе - выдумка КГБ.
"Мой дедушка, украинец, брал Берлин... Еще в 60-х годах, когда начали праздновать 9 мая, говорил, что Украине было бы лучше без России. Что все было не так. И что этот миф придуман КГБ-истами", - рассказал Коваленко.
Андрей Коваленко отмечает, что победа во Второй мировой войне - это общая заслуга народов, которые объединились против нацизма, а не достижение исключительно одного из них. История не должна быть оружием в руках пропагандистов - ее надо изучать, а не переписывать.
"С победой во Второй мировой войне нас надо поздравлять - над нацизмом, а не россиян. Слава Украине!" - подытожил он.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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