Черный дым над Сикстинской капеллой свидетельствует о том, что Папу избрать не удалось, белый дым - голосование успешно завершено.

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В Ватикане избрали нового Папу Римского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Над Сикстинской капеллой появился белый дым

В Ватикане избрали нового Папу Римского

В Ватикане избрали нового Папу Римского. Над Сикстинской капеллой появился белый дым. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую ведет "Суспільне".

В Сети уже распространилось видео с белым дымом из дымохода над Сикстинской капеллой.

видео дня

Смотрите видео из Ватикана с моментом избрания нового Папы Римского:

В Ватикане избрали нового Папу Римского / фото: скриншот

Главные кандидаты на пост Папы Римского

Как сообщал Sky News, 7 кардиналов было в перечне главных кандидатов на пост Папы Римского.

Пьетро Паролин - один из фаворитов на пост следующего Папы. Он 70-летний итальянец, который с 2013 года был государственным секретарем Ватикана. Он мог бы стать первым коренным итальянцем за последние 50 лет, избранным на должность Папы.

Пьербаттиста Пиццабалла - итальянец, который является главой Латинского офиса Ватикана в Иерусалиме. Он посвящал себя Ближнему Востоку и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Пабло Вирхилио Давид - 60-летний филиппинец, который был посвящен в кардиналы лишь 7 декабря 2024 года. Он стал одним из последних членом конклава.

Анхель Фернандес Артиме - испанец 1960-го года рождения, которого Франциск назначил кардиналом в марте 2024 года.

Кристобаль Лопес Ромеро - марокканец, который, как утверждает издание, совсем не хотел становиться Папой.

Роберт Фрэнсис Прево - американец, который прибыл в Ватикан в 2023 году. Он занял должность главы управления, который проверял кандидатуры епископов со всего мира. Эта должность считается одной из самых важных в Католической церкви.

Жан-Марк Эвелин - 66-летний архиепископ Марселя. Он считается более прогрессивным кардиналов, который поддерживал Франциска.

Голосование за нового Папу Римского - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск, который ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан. Известие о смерти понтифика поступило из "Дома святой Марты".

Известно, что на должность Папы Римского может претендовать любой крещеный и неженатый католик, но обычно им становится кто-то из числа кардиналов. Кардинал является римским епископом, высшее должностное лицо Католической церкви после понтифика. Также кардиналы выступают в роли советников Папы и помогают ему в руководстве Ватиканом.

В первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из дымохода Сикстинской капеллы повалил черный дым.

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