Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу Римского

Ангелина Подвысоцкая
8 мая 2025, 19:23обновлено 8 мая, 20:02
2026
Черный дым над Сикстинской капеллой свидетельствует о том, что Папу избрать не удалось, белый дым - голосование успешно завершено.
Ватикан
В Ватикане избрали нового Папу Римского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Над Сикстинской капеллой появился белый дым
  • В Ватикане избрали нового Папу Римского

В Ватикане избрали нового Папу Римского. Над Сикстинской капеллой появился белый дым. Об этом стало известно из прямой трансляции, которую ведет "Суспільне".

В Сети уже распространилось видео с белым дымом из дымохода над Сикстинской капеллой.

видео дня

Смотрите видео из Ватикана с моментом избрания нового Папы Римского:

белый дым над Ватиканом
В Ватикане избрали нового Папу Римского / фото: скриншот

Главные кандидаты на пост Папы Римского

Как сообщал Sky News, 7 кардиналов было в перечне главных кандидатов на пост Папы Римского.

Пьетро Паролин - один из фаворитов на пост следующего Папы. Он 70-летний итальянец, который с 2013 года был государственным секретарем Ватикана. Он мог бы стать первым коренным итальянцем за последние 50 лет, избранным на должность Папы.

Пьербаттиста Пиццабалла - итальянец, который является главой Латинского офиса Ватикана в Иерусалиме. Он посвящал себя Ближнему Востоку и конфликту между Израилем и ХАМАС.

Пабло Вирхилио Давид - 60-летний филиппинец, который был посвящен в кардиналы лишь 7 декабря 2024 года. Он стал одним из последних членом конклава.

Анхель Фернандес Артиме - испанец 1960-го года рождения, которого Франциск назначил кардиналом в марте 2024 года.

Кристобаль Лопес Ромеро - марокканец, который, как утверждает издание, совсем не хотел становиться Папой.

Роберт Фрэнсис Прево - американец, который прибыл в Ватикан в 2023 году. Он занял должность главы управления, который проверял кандидатуры епископов со всего мира. Эта должность считается одной из самых важных в Католической церкви.

Жан-Марк Эвелин - 66-летний архиепископ Марселя. Он считается более прогрессивным кардиналов, который поддерживал Франциска.

Голосование за нового Папу Римского - что известно

Напомним, как сообщал Главред, 21 апреля в Ватикане умер Папа Римский Франциск, который ранее находился в тяжелом состоянии в больнице и был выписан. Известие о смерти понтифика поступило из "Дома святой Марты".

Известно, что на должность Папы Римского может претендовать любой крещеный и неженатый католик, но обычно им становится кто-то из числа кардиналов. Кардинал является римским епископом, высшее должностное лицо Католической церкви после понтифика. Также кардиналы выступают в роли советников Папы и помогают ему в руководстве Ватиканом.

В первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из дымохода Сикстинской капеллы повалил черный дым.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Папа Римский Ватикан
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В Ватинкане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

В Ватинкане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

20:41Мир
"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

19:43Политика
Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу Римского

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу Римского

19:23Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

Насыпало два сантиметра снега и ударил мороз: где в Украине бушует непогода

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

"Мне тяжело": 73-летняя Аллегрова совсем сдала и не в силах выйти на сцену

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

Мокрый снег, заморозки и дождь: украинцам назвали дату опасной погоды

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

"Ты следующая": Барак Обама жестко подшутил над своей женой о смерти

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

Заковыристый тест на IQ: найдите 3 отличия в картинках лучницы за 15 секунд

Последние новости

20:41

В Ватинкане избрали нового Папу Римского - кто им стал и чем он уникален

20:39

В Европе заговорили о плане Б: кто может заменить США в мирных переговорах

20:39

Малоизвестная, но мощная: для чего нужна кнопка со стрелкой в автомобилеВидео

19:45

Россия открывает двери Китаю: СМИ рассказали, что попросил Путин у Си Цзиньпина

19:43

"Такой перспективной еще не было": Зеленский высказался о сделке с США по недрам

Сорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе "Орешника" для КиеваСорвет ли Украина Путину парад 9 мая: Жданов – об ударах по Москве и угрозе «Орешника» для Киева
19:41

"Не пренебрегайте": певица СолоХа случайно раскрыла пол третьего ребенка

19:23

Появился белый дым: в Ватикане избрали нового Папу РимскогоВидео

19:15

Бои продолжались 6 месяцев: ВСУ отбили важнейшие территории на одном направлении

19:10

Самый массированный налёт ударных дронов по РФ: что он означаетмнение

Реклама
19:09

Какому святому нужно молиться 9 мая: какой церковный праздник и день ангела

18:59

РФ строит огромный завод по производству взрывчатки: где он расположен

18:56

С возрастом приобретают особый шарм: 3 знака зодиака, которые стареют красивее всего

18:53

Кладут мячи в подвеску: механик рассказал, что это за метод и безопасен ли он

18:51

"Сюрприз" от Украины на 9 мая: известно, по каким целям в РФ могут бить ВСУ

18:28

Умерло 12 человек: кого из актеров сериала "Сваты" уже нет в живых

18:24

Как бесследно удалить пятна от краски с одежды - простые и эффективные средства

18:22

Трамп анонсировал новые переговоры с Зеленским - что известно

18:10

Расстрелял военного и его родственницу: что стало причиной стрельбы под Киевом

18:05

Для чего в России анонсировали удар по Киеву Орешником - раскрыта скрытая цель

17:29

Армия РФ существенно вклинилась в оборону ВСУ: обозреватель назвал направление

Реклама
17:20

Советский космический корабль может упасть на Землю: есть ли Украина в зоне риска

17:19

Тихие "убийцы" роз: как отличить дикие побеги от базальных и спасти кустВидео

17:11

Гривна резко упала по отношению к доллару: появился свежий курс валют на 9 мая

17:10

Кто реально победил нацизм и почему роль россиян наименьшая - неожиданное открытиеВидео

16:55

Расстрелял людей и убежал: подробности стрельбы под КиевомВидео

16:30

Ратификация соглашения с США о недрах: в Раде сказали, каким будет следующий шаг

16:24

Цена взлетит на 25%: в Украине из-за дефицита подорожает ряд популярных продуктов

16:23

Россияне в истерике: Гузеева сбежала из России

16:19

Весенний праздник Николая Чудотворца: что сделать, чтобы началась "белая полоса"

16:13

Трамп пригласил нового посредника для переговоров между Украиной и РФ - кто им будет

16:13

Как за 10 дней вырастить микрозелень: садовод поделился необычным способомВидео

16:04

Барбекю или шашлыки могут обернуться проблемами: врач предупредила об опасности

15:47

Будет одним из самых тяжелых за всю войну: когда РФ начнет наступление на фронте

15:33

"Воздушная тревога, выстрелы вокруг": раскрыт сценарий удара по Москве 9 мая

15:31

Что будет с ценами на яйца в мае: аналитик удивил прогнозом

15:28

Путин остался без ПВО накануне парада, Москва почти неприкрыта - Жданов

15:11

Не просто нежность: почему собаки облизывают лицо, руки или ноги хозяевВидео

15:06

Жених Никитюк показал ведущую без макияжа и раскрыл секрет их знакомства

14:47

Цены на аренду квартир резко упали в 2 областях: сколько украинцам придется платить

14:45

Часть Украины может остаться без газа - в чем причина

Реклама
14:32

Историческое решение: Рада утвердила соглашение о недрах между США и Украиной

14:27

Враг притих: в ВСУ рассказали о разгроме РФ на одном из ключевых направлений

14:08

Жена Григория Решетника попала в больницу - что случилось

14:00

Гороскоп на завтра 9 мая: Овнам - сумасшедший день, Девам - большая прибыль

13:52

Результаты утренних выборов Папы Римского: какой дым поднялся над Ватиканом

13:51

Соблюдает ли РФ режим тишины: Сибига сделал жесткое заявление о "перемирии"

13:41

"Мой бывший": Каменских публично обратилась к Потапу и сделала громкое заявление

13:27

Парад Путина не спасет: Морозов назвал три главных фактора провала Кремля

13:14

Почему перемирие между Украиной и РФ невозможно: ISW назвали главное препятствие

13:10

Два вида популярных фруктов могут исчезнуть с прилавков: какая причина

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять