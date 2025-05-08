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Конклав не смог избрать нового Папу Римского в 1-ый день голосования – детали

Виталий Кирсанов
8 мая 2025, 01:53
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Явного фаворита среди претендентов в преемники Папы Франциска пока нет.
Конклав не смог избрать нового Папу Римского
Конклав не смог избрать нового Папу Римского / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • Все кардиналы, которые голосовали, вернулись в резиденцию в Ватикане
  • Очередное голосование состоится в четверг, 8 мая

В первый день голосования кардиналы католической церкви не избрали нового Папу Римского. Об этом стало известно, когда из дымохода Сикстинской капеллы повалил черный дым. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что явного фаворита среди претендентов в преемники Папы Франциска пока нет. Все 133 кардинала, которые принимали участие в голосовании, вернулись в резиденцию Санта-Марта в Ватикане, где будут оставаться в изоляции. Они снова соберутся на голосование в четверг, 8 мая.

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"Все кардиналы дали присягу на сохранение тайны и отказались от своих электронных устройств, чтобы предотвратить общение за пределами конклава, утечку информации или внешнее наблюдение. Кардиналы и сотрудники Ватикана получат свои телефоны и устройства обратно только после окончания конклава. Нарушение клятвы секретности влечет за собой автоматическое отлучение от церкви", – говорится в материале.

В течение следующих трех дней будет происходить до четырех раундов голосования в день. Два будут проводить утром и два днем. Если на пятый день (воскресенье, 11 мая), нового понтифика все еще не выберут, кардиналы получат перерыв в голосовании и будут иметь время на молитву.

Два последних Папы Римских, Бенедикт XVI и Франциск, были избраны на второй день голосования. Их предшественник Иоанн Павел II был назначен на третий день.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Ватикана заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским.

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