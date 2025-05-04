"Нет ничего умного": католики в ярости из-за фото Трампа в образе Папы Римского

Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс считает, что Трамп должен извиниться.

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Католики в ярости из-за фото Трампа в образе Папы Римского / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, x.com/WhiteHouse/status

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Католики обвинили Трампа в насмешке над верой

Белый дом отверг предположения о том, что Трамп высмеивает папство

Президент США Дональд Трамп подвергся резкой критике со стороны католических епископов после публикации созданного искусственным интеллектом фотографии себя в образе Папы Римского, которая была опубликована в официальном аккаунте Белого дома в Х.

Католическая конференция штата Нью-Йорк, представляющая епископов в Нью-Йорке, обвинила Трампа в насмешке над верой. Об этом пишет BBC.

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"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы собираются вступить в торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника Святого Петра. Не издевайтесь над нами", - написала группа.

Кроме того, бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци также раскритиковал пост Трампа.

"Это изображение оскорбляет верующих, оскорбляет институты и показывает, что лидер правого мира любит дурачиться", - написал Ренци в X.

Также с критикой действий Трампа выступил Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий.

"Это наносит глубокое оскорбление католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска... Он должен извиниться", - написал епископ.

В то же время Белый дом отверг любые предположения о том, что Трамп высмеивает папство.

"Президент Трамп прилетел в Италию, чтобы выразить свое почтение Папе Франциску и присутствовать на его похоронах, и он был ярым защитником католиков и религиозной свободы", - заявила пресс-секретарь Каролин Ливитт.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Ватикана заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским.

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