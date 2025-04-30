"Мой главный выбор": Трамп заявил, что хотел бы быть Папой Римским

Дональд Трамп ответил журналистам, кто, по его мнению, может стать новым Папой Римским.

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Трамп заявил, что хотел бы быть Папой Римским / Коллаж: Главред, фото: Facebook Д. Трампа, ua.depositphotos.com

Кратко:

У Трампа нет предпочтений по поводу нового понтифика

Трамп предположил, кто может стать новым Папой

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Ватикана заявил, что хотел бы стать новым Папой Римским. Об этом он шутливо сказал во вторник, 29 апреля, во время общения с журналистами, передает Fox News.

"Я хотел бы быть Папой. Это был бы мой главный выбор", - заявил он, отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, станет новым Папой Римским. видео дня

Далее он сказал, что не имеет предпочтений относительно того, кто должен стать новым понтификом, но предположил, что Тимоти Долан, архиепископ Нью-Йорка, мог бы стать хорошим выбором.

"Я не знаю. У меня нет предпочтений. Но я должен сказать, что у нас есть кардинал из городка под названием Нью-Йорк, который очень хороший, так что посмотрим, что произойдет", - добавил американский президент.

Смерть Папы Римского - что известно

Как писал Главред, Папа Римский Франциск умер в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта утром 21 апреля в 7:35. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

Причиной смерти Папы Римского Франциска стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность. Об этом сообщил ватиканский врач Андреа Арканджели в свидетельстве о смерти.

Кроме того, после смерти Папы Франциска в церковных кругах активизировалась дискуссия о возможных преемниках. Среди имен выделяется украинский епископ Николай Бычок - один из самых молодых в церковной иерархии. Ему 45 лет, и его уже считают одним из потенциальных кандидатов на престол Святого Петра.

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