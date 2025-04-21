Самый молодой кардинал из Тернополя: украинца рассматривают как нового Папу

Молодость может приносить с собой обновление и динамизм, считают в церковных кругах.

https://glavred.info/life/samyy-molodoy-kardinal-iz-ternopolya-ukrainca-rassmatrivayut-kak-novogo-papu-10657973.html Ссылка скопирована

45-летний украинец есть среди кандидатов на престол Папы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Википедия

Главное:

После смерти Папы обсуждаются возможные преемники, среди которых выделяется украинский епископ Николай Бычок

Бычку 45 лет, он родился в Тернополе, принадлежит к ордену редемптористов и имеет опыт служения в Украине, США и Австралии

В 2023 году он получил кардинальский титул и право голоса на конклаве

После смерти Папы Франциска в церковных кругах активизировалась дискуссия о возможных преемниках. Среди имен выделяется украинский епископ Николай Бычок - один из самых молодых в церковной иерархии. Ему 45 лет, и его уже считают одним из потенциальных кандидатов на престол Святого Петра, пишет Главред со ссылкой на CrisisMagazine.

Родившийся в Тернополе, Бычок принадлежит к ордену редемптористов. Свое священническое призвание он формировал на фоне постсоветской Украины, где религиозная свобода только начинала восстанавливаться. Его служение проходило не только в Украине, но и в США, а с 2020 года он возглавляет епархию украинцев-католиков в Мельбурне, Австралия. В 2023 году получил кардинальский титул и право голоса на будущем конклаве.

видео дня

Бычок активно высказывается о войне в Украине, подчеркивая важность справедливого мира. Его позиция - четкая: мир не должен быть компромиссом с агрессией или злом.

"Мы, украинцы, как никто другой, хотим мира. Мы молимся за него уже одиннадцать лет и верим, что однажды он будет восстановлен. Но мы хотим не мира, который является капитуляцией перед злом или компромиссом с совершенной несправедливостью, а мира, основанного на правде", - отметил он в одной из речей.

Он не только церковный иерарх, но и голос украинской диаспоры - в его епархии много беженцев, бежавших от войны.

Его рассматривают наравне с другим молодым кардиналом - итальянцем Джорджо Маренго, который служит в Монголии. Оба имеют миссионерское прошлое и новое видение будущего церкви.

На протяжении многих веков на папский престол обычно выбирали пожилых кардиналов - считалось, что именно возраст сочетает в себе авторитет, мудрость и предсказуемую временность служения. Однако история знает исключения: младшие понтифики, как Пий IX и Иоанн Павел II.

Если сегодня церковь действительно стремится к обновлению, такие фигуры, как Бычок, могут стать воплощением нового этапа в жизни католицизма.

К слову, ученые нашли жуткое пророчество о конце света после смерти Папы.

Больше новостей о Папе:

Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред