Чем запомнился Папа Римский Франциск: самые громкие заявления об Украине

Папа Римский Франциск последовательно выступал за мир, хотя некоторые его высказывания вызвали возмущение как в Украине, так и среди ее союзников.

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Что Папа Франциск говорил о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, ua.depositphotos.com

Главные заявления Папы Франциска:

На протяжении понтификата он осуждал войну в Украине, призывал к миру, но не всегда прямо обвинял Россию

В январе 2024-го впервые открыто возложил ответственность на Россию

Последнее обращение на Пасху 2025 содержало призыв к миру для Украины и освобождению пленных

В понедельник, 21 апреля 2025 года, на 88-м году жизни отошел в вечность Папа Римский Франциск. В течение своего понтификата Франциск неоднократно говорил о войне в Украине, осуждал насилие и призывал к миру. Его слова часто вызывали широкий резонанс - как поддержку, так и споры.

Главред собрал ключевые и самые обсуждаемые заявления Папы Франциска об Украине и российской агрессии.

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Еще до 24 февраля 2022 года Папа Франциск редко упоминал Россию напрямую в контексте войны. Во время встречи с лидерами Украинской греко-католической церкви в 2019 году он назвал бои на Донбассе "гибридной войной" и признал ситуацию в Украине сложной. В то же время избегал прямой критики Кремля, несмотря на предыдущие контакты с президентом РФ Владимиром Путиным.

В целом его отношение к российским властям было сдержанным: Папа призывал к миру, однако открыто не обвинял Россию в агрессии, чем вызвал волну критики.

Позиция Папы после начала полномасштабного вторжения

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Папа Франциск уже не оставался в стороне. Его первое обращение было эмоциональным и тревожным:

"Во имя Бога я прошу вас: остановите резню!"

Он осудил убийства мирного населения, упомянув Мариуполь как "город-мученик", и пытался обратиться к Путину с личным призывом прекратить войну, однако не получил ответа от российской стороны.

В январе 2024 года Папа впервые открыто заявил о российской ответственности за войну. Понтифик назвал ее "широкомасштабной агрессией, которая принесла смерть и разрушения".

Последнее обращение Папы - апрель 2025 года

На Пасху, за день до смерти, тяжелобольной Папа Франциск в последний раз появился на балконе Собора Святого Петра перед верующими. Его речь была короткой - только приветствие: "Братья и сестры, с Пасхой!"

Основную часть Пасхального послания зачитал его помощник. В обращении понтифик вспомнил об Украине.

"Пусть воскресший Христос дарует Украине, опустошенной войной, свой пасхальный дар мира и поощряет все вовлеченные стороны продолжать усилия, направленные на достижение справедливого и прочного мира... Пусть в этом году Пасха также будет поводом для освобождения военнопленных и политзаключенных", - говорится в послании Папы.

Мученическая Украина - февраль 2025 года

Во время общей аудиенции в Ватикане Папа Франциск назвал Украину "мученической страной".

"Украина - это мученическая страна, которая много терпит. Давайте молиться за нее каждый день", - сказал понтифик.

Эту формулировку он употреблял еще с первых месяцев полномасштабного вторжения России в 2022 году, акцентируя на жертвах среди мирного населения.

Рождественское послание - декабрь 2024 года

В течение всего периода войны Франциск неоднократно призывал к прекращению огня и миру. На Рождество 2024 года он призвал к "рождественскому перемирию" и молился за тишину на всех фронтах.

"Страдающая Украина продолжает страдать от обстрелов городов, которые иногда повреждают школы, больницы, храмы. Пусть же замолчит оружие и зазвучит рождественская коляда! Помолимся, чтобы на Рождество прекратился огонь на всех военных фронтах, в Святой Земле, в Украине, на всем Ближнем Востоке и во всем мире", - заявил Папа.

Скандал с "белым флагом" - март 2024 года

В марте 2024 года Папа Франциск вызвал бурю критики после интервью швейцарскому телеканалу RSI. В нем понтифик заявил, что "сильнее тот, кто имеет смелость поднять белый флаг".

"Нужно мужество поднять "белый флаг", вести переговоры", - сказал Папа.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба тогда ответил, что "украинский флаг - сине-желтый, и никакой другой мы не будем поднимать".

Эти слова многие восприняли как намек на капитуляцию Украины. Резонанс был настолько большим, что Ватикану пришлось давать объяснения. По словам Ватикана, понтифик не имел в виду капитуляцию, а лишь перемирие, а выражение о "белом флаге" предложил интервьюер.

После скандала с "белым флагом" Франциск во время еженедельной аудиенции в Ватикане призвал к миру.

"Многие молодые люди идут умирать. Давайте помолимся Господу, чтобы он дал нам благодать преодолеть это безумие войны, которая всегда приводит к поражению", - заявил он.

Противоречивые заявления и критика

Несмотря на призывы к миру, не все слова понтифика были одинаково восприняты. На День Независимости Украины в 2022 году он назвал погибшую в результате взрыва в Москве Дарью Дугину "невинной жертвой войны".

Также Папа неоднократно делал заявления, которые трактовали как поддержку российских нарративов. Он говорил, что не верит в жестокость россиян, называл их "великим народом".

Двоюродные братья - декабрь 2024 года

Однажды понтифик даже назвал "двоюродными братьями" украинцев с россиянами. Такое заявление он сделал 15 декабря прошлого года во время молитвы за мир на французском острове Корсика.

"Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война - это всегда поражение. Мира всему миру!" - сказал Папа Римский.

В феврале 2025 года, на третью годовщину полномасштабного вторжения, понтифик назвал эту дату "болезненной и позорной годовщиной для всего человечества", выразив солидарность с украинцами.

Жесты солидарности и помощи Украине

Несмотря на противоречивые высказывания, Папа Франциск неоднократно проявлял реальную поддержку Украине. В апреле 2025 года он прислал четыре автомобиля скорой помощи и медикаменты для прифронтовых районов.

Он также встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским: впервые в 2020 году, снова - в 2023 году. Тогда Папа принял также жен украинских военнопленных, в частности защитников "Азовстали", и обсуждал с Киевом возможности мира.

Франциск заявлял о желании приехать в Киев, но при условии, что такой визит будет совмещен с визитом в Москву. Визит, однако, так и не состоялся.

Папа Римский Франциск умер - что известно

Напомним, 21 апреля в Ватикане на 88-м году жизни скончался Папа Франциск. Понтифик возглавлял Католическую церковь с 2013 года.

20 апреля он встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнс отметил, что тот выглядел очень больным и вспомнил его проникновенную проповедь времен COVID.

Последние месяцы Франциск имел серьезные проблемы со здоровьем. В феврале его госпитализировали с бронхитом, впоследствии обнаружили полимикробную инфекцию. В марте его выписали, однако состояние оставалось тяжелым.

После смерти Папы Франциска начался период Sede vacante, который продлится до избрания нового понтифика. На пост Папы претендуют несколько влиятельных кардиналов. Новым Папой может стать любой крещеный католик, однако традиционно это кто-то из коллегии кардиналов.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

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