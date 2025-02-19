Похороны Папы Римского: швейцарская гвардия репетирует церемонию из-за болезни

Кратко:
- Папа Римский может не пережить пневмонию
- Какое решение было принято
Похороны Папы Римского, как утверждается, репетируются после того, как 88-летний глава Ватикана предупредил, что может не пережить пневмонию.
Как пишет The Daily Mail, Швейцарская гвардия, охраняющая 88-летнего Папу, репетирует его похороны, а члены гвардии находятся под комендантским часом, поскольку они "готовятся к смерти понтифика".
Ранее Папа сообщал, что он "уже подготовил" свою гробницу, но место его могилы и сам гроб нарушат традицию.
Это произошло после того, как Папа Франциск был доставлен в больницу Джемелли в Риме с сильной болью в груди, поскольку он несколько дней сопротивлялся призывам покинуть Ватикан.
Врачи диагностировали у него "сложную" респираторную инфекцию и запретили ему принимать участие в нескольких мероприятиях, а Ватикан отменил или перенес его папские аудиенции на этой неделе.
Позже Ватикан подтвердил наличие пневмонии и сообщил, что респираторная инфекция Франциска также включает астматический бронхит, который требует лечения антибиотиком кортизоном.
"Лабораторные анализы, рентген грудной клетки и клиническое состояние Святого Отца продолжают представлять сложную картину", — заявил Ватикан.
Инфекция вызывает особую обеспокоенность, поскольку Папе удалили часть легкого много лет назад. Итальянский кардинал Анджело Комастри, 81 год, рассказал телеканалу Rai о состоянии Папы: "Франциск очень спокоен. Его штурвал в руках Господа".
Папа Римский - последние новости
Недавно Главред писал о том, что Папа Римский принял приглашение посетить Украину. Как заявил глава УГКЦ, Франциск порой любит делать сюрпризы.
Также не так давно Папа Римский вышел с заявлением, что украинцы и россияне "являются двоюродными братьями". По мнению главы Ватикана народы должны "прийти к взаимопониманию".
Также в прошлом году Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".
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