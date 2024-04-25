"Ищите мира": Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

Понтифик сказал, как он со своей стороны может посодействовать миру.

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Папа Римский снова призвал к мирным переговорам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — сказал Папа Римский в интервью CBS News.

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Понтифик подчеркнул, что в бесконечной войне могут помочь переговоры и призвал стороны к диалогу.

Папа Римский добавил, что ежедневно звонит прихожанам в Газе и слушает рассказы об их переживаниях и сообщил, что думает о войне в Украине, разрушительных последствиях и страданиях украинских детей.

"Эти дети не умеют улыбаться. Я им что-то говорю, но они разучились улыбаться. И это очень тяжело, когда ребенок забывает улыбаться. Это действительно очень серьезно", — сказал понтифик.

На вопрос, может ли он помочь в переговорах о мире, он ответил: "Я могу молиться" и добавил: "Я могу. Я много молюсь".

Кто такой Папа Франциск? Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.

25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Заявления Папы Римского о войне в Украине и призывы к переговорам

В интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале, Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление.

В частности, понтифик ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ, несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Франциска и сказал, что Папа Римский занимается "виртуальным посредничеством" между РФ и Украиной.

Многие западные лидеры осудили Папу Римского за его слова о "белом флаге" для Украины. В частности, президент Латвии Эдгардс Ринкевичс подчеркнул, что нужно бороться со злом - то есть Россией, а не капитулировать.

В марте Папа Римский снова призвал к прекращению войны в Украине и на Ближнем Востоке.

"Никогда не забывайте, что война - это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы вести переговоры о прекращении войны", - заявил Папа.

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