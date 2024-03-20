'Война – это всегда поражение': Папа Римский склоняет Украину к переговорам с РФ

Папа Римский Франциск в очередной раз призвал к прекращению войны в Украине и на Ближнем Востоке и настаивает на мирных переговорах. Об этом говорится в заявлении понтифика, которое приводит Vatican News.
В своей речи, которую понтифик произнес в Ватикане, он вспомнил "истерзанные войной народы Украины и Святой Земли, Палестины и Израиля, которые так сильно страдают от ужаса войны".
"Никогда не забывайте, что война - это всегда поражение. Мы не можем двигаться вперед во время войны. Мы должны прилагать все усилия, чтобы вести переговоры о прекращении войны", - заявил Папа.
Скандальное заявление Папы Римского
Напомним, 9 марта Папа Римский Франциск опозорился заявлением о том, что Украине нужно иметь мужество поднять "белый флаг" и начать переговоры с Россией. Он также предлагал осуществить это через посредничество других стран, в частности Турции, утверждая, что переговоры не означают капитуляции.
Вскоре государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин объяснил, что идея "белого флага" для Украины заключается в создании благоприятных условий для дипломатического решения войны. Он также заявил, что переговоры являются проявлением силы, а не слабости
На это заявление жестко отреагировал президент Украины. Владимир Зеленский назвал заявление понтифика "виртуальным посредничеством".
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