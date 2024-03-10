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Кулеба жестко ответил Франциску на скандальное предложение насчет "белого флага"

Алексей Тесля
10 марта 2024, 18:12
Ватикану необходимо последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе, уверен глава МИД.
Кулеба, Франциск
Дмитрий Кулеба ответил Папе Римскому / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/dmytro.kuleba, Pixabay/Annett_Klingner

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявления Папы Римского Франциска по поводу войны в Украине, в которых Понтифик предложил Киеву поднять "белый флаг".

Ватикану не следует повторять исторические ошибки, а необходимо последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе, написал глава МИД в соцсети Х.

По его словам, самый сильный тот, кто в битве добра со злом становится на сторону добра, а не пытается сравнять их, назвав это "переговорами".

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"Что касается белого флага, то из истории первой половины ХХ века нам известна эта стратегия Ватикана. Призываю не повторять исторические ошибки и последовательно поддерживать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь. Наш флаг – сине-желтый. Под ним мы живем, умираем и побеждаем. Мы не будем поднимать другие флаги", - пишет украинский дипломат.

Кулеба добавил, что Украина благодарна Его Святейшеству за постоянные молитвы за мир и продолжает надеяться, что после двух лет опустошительной войны в сердце Европы он найдет возможность совершить Апостольский визит к нам в страну, чтобы поддержать более миллиона украинцев-католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев.

Кто такой Папа Франциск?

Франциск – 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.
6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.
15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного шествия в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.
18 ноября 2022 года Папа Франциск снова назвал российское вторжение в Украину "конфликт в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине.
25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".
9 марта 2024 стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

Скандальные заявления Папы Римского

Напомним, ранее Папа Римский опозорился скандальным заявлением и предложил Украине сдаться. По его словам, Украине якобы нужно найти мужество поднять "белый флаг".

Позднее у Папы Римского опровергли слова о "белом флаге". Якобы Франциск использовал термин "белый флаг", предложенный его интервьюером из швейцарской телерадиокомпании RSI, чтобы указать на прекращение военных действий и перемирие, достигнутое с помощью "смелости переговоров".

Посланник Папы Римского заявил, что нет мирного плана в отношении Украины. По словам Дзуппи, все встречи в Москве "были важными, особенно в гуманитарных аспектах". Но никакие мирные инициативы якобы не обсуждались.

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Папа Римский Дмитрий Кулеба война России и Украины
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