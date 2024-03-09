Наступление РФ под Авдеевкой захлебнулось: ВСУ уничтожают пехоту на подходе - NYT

Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а оккупанты еще могут прорвать оборону Украины, из-за уменьшения западной помощи, утверждают аналитики.

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Россия теряет инициативу на поле боя под Авдеевкой / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Когда российские оккупанты захватили Авдеевку, Украина и союзники опасались, что войска РФ смогут развить наступление и быстро продвинуться к стратегическим военным узлам и населенным пунктам. Однако после стремительных успехов наступление россиян остановилось, пишет The New York Times.

В издании отмечают, что боевые действия вернулись к безрезультатным боям, которые были характерны для боевых действий прошлого года. Военные эксперты указывают на несколько факторов, которые повлияли на остановку российского наступления. Одним из них является местность, которая не способствует оперативным наступательным операциям, в частности горная территория и большое количество водохранилищ и ручьев. Важным фактором является также истощение российских войск после длительных месяцев активных боевых действий, а также украинская армия, которая направила значительные силы для обороны этого района.

"После захвата Авдеевки в середине февраля, в то время, когда украинские войска отступали, Россия быстро продвигалась вперед, частично благодаря отсутствию прочных украинских оборонительных позиций. Российские войска захватили три населенных пункта... Но за последние 10 дней Москва захватила лишь чуть больше квадратной мили земли. Ее бойцы вовлечены в боях в селах Бердичи, Орловка и Тоненькое и вокруг них", - отметили в издании. видео дня

Однако аналитики указывают на то, что Россия все еще сохраняет инициативу на поле боя, а оккупанты еще могут прорвать оборону Украины. В частности потому, что оборонительные усилия Киева все больше сокращаются из-за отсутствия военной помощи от США.

По словам одного из аналитиков, россияне "пытаются продвинуться вперед, используя небольшие штурмовые группы пехоты, но их уничтожают на относительно открытой местности к западу от Авдеевки".

В NYT также утверждают, что недавние бои также дорого обошлись для ВСУ, поскольку сейчас часть самых боеспособных войск и лучшее оружие отправили на запад от Авдеевки. Оборона Украины на этом направлении, вероятно, призвана дать подразделениям время для подготовки и укрепления новых оборонительных рубежей к западу от города.

Украинские силы сумели использовать местный ландшафт в свою пользу. Подразделения ВСУ удерживают возвышенности в селах, что облегчает оборону от российских атак. Тогда как оккупанты штурмуют Бердичи, Орловку и Тоненькое в открытом поле с незначительным прикрытием.

В издании добавили, если российские войска в конце концов захватят эти три села, непонятно, какими будут их точные последующие действия, учитывая, что местность холмистая и усеяна ручьями и водоемами, что затрудняет дальнейшее продвижение.

"Кому из них будет отдан приоритет, например, через два дня или на следующей неделе, будет зависеть от того, насколько им удастся пробить оборону. Если им удастся пробиться, они развернут дополнительные резервы, чтобы развить свой успех. Это их стратегия", - сказал эксперт.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

Война в Украине

Напомним, Россия продолжает применять токсичные химические вещества против Вооруженных Сил Украины, нарушая Конвенцию о химическом оружии. Посол Украины в Нидерландах Александр Карасевич сообщил, что российские оккупанты увеличивают количество и расширяют территорию использования таких веществ.

Также на южном направлении российские оккупанты используют багги, квадроциклы и вездеходы во время атак для обхода минных полей и заграждений. По словам Дмитрия Лиховия, это свидетельствует о потерях врага в бронетехнике

Как сообщал Главред, на южном направлении фронта украинские защитники заставили российских оккупантов отступить, уничтожив их блиндаж и замаскированную технику с помощью FPV-дронов. Бойцы Сил специальных операций ВСУ выполнили успешную операцию, которая помогла изгнать врага с его позиций.

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