Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Ударом ВСУ также была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов.

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Удар по оккупантам на юге / Скриншот Стратком

На одном из участков фронта на южном направлении украинские защитники заставили российских оккупантов отступить и бросить свои позиции.

Удачными действиями отличились бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций Аппарата главкома ВСУ.

Отмечается, что на южном направлении бойцы ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов, что заставило россиян оставить позиции.

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Кроме того, была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов.

"Достанем и под землей. Буквально. FPV-дронами уничтожен блиндаж оккупантов, что заставило россиян покинуть позиции. Кроме того, сожжена замаскированная техника. Боевая работа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на южном направлении", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - удар по оккупантам РФ:

/ Скриншот

Что такое Силы специальных операций ВСУ ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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