УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Алексей Тесля
9 марта 2024, 19:32
Ударом ВСУ также была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов.
Screenshot
Удар по оккупантам на юге / Скриншот Стратком

На одном из участков фронта на южном направлении украинские защитники заставили российских оккупантов отступить и бросить свои позиции.

Удачными действиями отличились бойцы Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины. Об этом идет речь в сообщении в Telegram Управления стратегических коммуникаций Аппарата главкома ВСУ.

Отмечается, что на южном направлении бойцы ВСУ уничтожили блиндаж оккупантов, что заставило россиян оставить позиции.

видео дня

Кроме того, была уничтожена FPV-дронами замаскированная техника оккупантов.

"Достанем и под землей. Буквально. FPV-дронами уничтожен блиндаж оккупантов, что заставило россиян покинуть позиции. Кроме того, сожжена замаскированная техника. Боевая работа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на южном направлении", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - удар по оккупантам РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Что такое Силы специальных операций ВСУ

ССО — отдельный род сил в составе Вооруженных сил Украины. В его состав входят части специального назначения и подразделения информационно-психологических специальных операций, которые комплектуются специально обученными специалистами. Они имеют специальные возможности в сферах разведки, прямых акций и военной поддержки для выполнения сложных, опасных, иногда политически чувствительных операций, проводимых командованием ССО.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что у РФ рекордные потери: три бригады ВСУ сломили штурм РФ на востоке. Украинские бригады перешли от отступления к активной обороне, развернулись и дали отпор.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у РФ крупные потери на востоке. За сутки враг нанес 18 авиаударов, провел 52 боевых столкновения, совершил 1142 артобстрела.

Как сообщалось ранее, главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникой

19:32 Украина
Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:19 Мир
Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:57 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW 4659

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

У Зеленского назвали России условия переговоров 4097

У Зеленского назвали России условия переговоров

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость 3574

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию 3132

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

Последние новости

21:13

Папа Римский опозорился скандальным заявлением: предложил Украине сдаться

21:13

Любовный гороскоп с 11 по 17 марта: Стрельцу - интересное знакомство, Весам - жертвы

20:31

Каннибализм и убийства пленных: майор ВСУ показал дикую инструкцию оккупантов РФ

20:23

Когда Залужный окончательно станет послом в Великобритании: в ОП раскрыли детали

19:39

Уйдут даже тяжелые недуги: что нужно сделать 10 марта - приметы

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Спецназ ВСУ выбил россиян на юге: уничтожены укрепления врага вместе с техникойВидео

19:25

Лунный календарь на 10 марта: почему стоит вовремя остановиться в Новолуние

19:19

Обещаний Туска оказалось мало: польские фермеры проведут жесткий протест

19:14

Козловский поведал о своем самом опасном эпизоде на фронте

Реклама
19:06

Интересный поворот в истории с молдавской сепаратисткой Гуцулмнение

18:57

Украину накроет снег и дождь: где температура воздуха опустится до -9 градусов

18:50

Как вдвое в быту снизить затраты на свет: что нужно сделать

18:35

Колонну сожгли дотла: штурмовиков РФ под Бахмутом добили артиллерией и дронамиВидео

18:29

"Лидер, которого уважают" и "босс": Орбан обменялся льстивыми комплиментами с Трампом

17:53

"Эту Ксюшу еще никто не знал":'Мишина ошеломила внешним видом во время беременности

17:42

Перелом в войне может быть до лета: эксперт предупредил об опасном сценарии

17:25

РФ нацелилась на захват нового города: полковник НГУ рассказал о боях на востоке

17:24

Пьяный "апокалипсис": посты Медведева совпадают с датами поставок его вина - СМИ

17:14

"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимостиВидео

17:04

Кто может законно отказаться от повестки: юристка объяснила детали

Реклама
16:27

Ситуация в Ивановском резко меняется: полковник признался, контролирует ли село РФ

16:23

В ВМС раскрыли детали подготовки новых ударов по флоту РФ в Черном море

16:12

Бойцы ВСУ продвигаются на левобережье Херсонщины: в Силах обороны раскрыли детали

16:06

Melovin откровенно рассказал, справился ли со своими проблемами со спиртным

15:18

Мощный удар ВСУ: генерал раскрыл крупные потери оккупантов на востоке

15:16

Шоколадные блины: десерт на Масленицу, который запомнят все

15:06

Гороскоп Таро с 11 по 17 марта: Рыбам - неожиданные перемены, Козерогу - расставание

15:04

Войска Франции в Украине: в Париже раскрыли планы на ближайшие месяцы

14:45

Суммы в платежках за газ могут подскочить: когда придется переплачивать тысячи

14:07

Taurus в обмен на Storm Shadow для Украины: Британия предложила "ракетную сделку"

13:36

Демобилизованных срочников снова мобилизуют: когда это произойдет

13:35

"Была настолько маленькая и уродливая": Астафьева рассказала как комплексовала из-за фигурыВидео

12:46

Натали Портман после 11 лет брака развелась с мужем-изменщиком

12:36

Церковный праздник 10 марта: за какую работу нельзя браться в этот день

12:22

Можно ли кошке лежать на батарее: ответ удивит всех владельцев пушистых

12:04

В Украине будут иначе назначать пенсии по-новому: у кого не выйдет их получить

12:04

У Зеленского назвали России условия переговоров

11:44

Стало плохо: дочь Путина отправила певца-патриота SHAMAN в колонию

10:50

Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

10:32

Гороскоп на завтра 10 марта: Овну - проблемы в любви, Раку - грубость

Реклама
10:29

Усилили атаки и пошли в наступление: оккупанты хотят прорваться на Донетчине

10:22

"Девочки приходили в мою квартиру": судья Мастер Шеф рассказала об изменах мужчиныВидео

09:44

Войска стран Запада в Украине: у Зеленского сделали заявление

09:32

Гитлеровская Германия станет бледной тенью путинизмамнение

09:23

Оккупанты применили на фронте тактику, которую никто не ожидал - ISW

08:47

Голосование в апреле и активы РФ: СМИ раскрыли план помощи Украине от республиканцев

08:30

Навальный – не последняя жертва режима Путина: астролог сказал, кому нужно опасаться за жизнь

08:01

Десятки БпЛА атаковали Россию: дроны ударили по стратегическому заводу РФ

07:35

Нужно найти странное яблоко за 7 секунд: не каждому удастся разгадать загадку

06:14

Система образования в Украине: как хвост крутит собакоймнение

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять