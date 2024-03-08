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Франция готовится воевать в Европе: в Politico раскрыли детали и назвали врага

Андрей Ганчук
8 марта 2024, 23:38
Французские военные прямо не называют противника, однако готовятся к противостоянию с оппонентом такого уровня, как страна-оккупант Россия, пишут журналисты.

Франция, спецназ
Франция в центре боевой подготовке в Майи-ле-Камп готовится к возможной войне в Европе - СМИ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия

Франция готовится к военному конфликту высокой интенсивности в Европе с таким противником, как Россия. В центре боевой подготовки в Майи-ле-Камп на востоке Франции проводится серьезна учебная военная работа.

В материале Politico говорится о том, что полномасштабная война России против Украины вернула войну в Европу. Теперь Париж готовится к культуре бдительности в кратчайшие сроки.

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Как отметили журналисты, условия подготовки в центре боевых действий максимально приближены к ситуации на реальном поле боя. Идет воспроизведение звука, жара и света артиллерийского огня, всюду разбросаны ненастоящие мины, а радиосвязь может резко прерываться.

Подчеркивается, что французские офицеры не называют потенциальных врагов, однако учения направлены на подготовку военных сил к борьбе с таким противником, как Россия.

Вооруженные силы Франции

Согласно данным Википедии, Вооружённые силы Французской Республики — формирование Французской Республики, созданное для вооружённой защиты её интересов и территорий, в том числе и заморских. В целом, Франция является одной из немногих стран, в составе вооружённых сил которой есть почти полный спектр современных вооружений и военной техники собственного производства — от стрелкового оружия до ударных атомных авианосцев (которые, кроме Франции, есть только у США). Численность французской армии на 2022 год составляла 203 250 человек.

Войска Франции в Украине

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил переброску войск НАТО в Украину. По его словам, будут приложены необходимые усилия, чтобы Россия не одержала победу в войне.

Президент Владимир Зеленский положительно оценил идею Макрона о войсках НАТО в Украине. Как полагает украинский гарант, инициатива будет обсуждаться в середине марта, когда Макрон приедет в Киев.

Дальнобойное вооружение на балансе ВСУ привело бы к перелому в войне с агрессором Россией, считает президент Владимир Зеленский. Оккупанты вынуждены были бы отвести свои войска подальше, как они уже это сделали с кораблями в море.

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новости Франции война России и Украины
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