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Путину придется отвести войска: Зеленский назвал оружие перелома на поле боя

Андрей Ганчук
8 марта 2024, 19:36
Агрессор Россия уже отвела свои корабли в Черном море после того, как стала терять много кораблей, напомнил президент Владимир Зеленский западным СМИ.
Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus
Ракеты Taurus могут стать оружием перелома в войне с Россией - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Википедия

Дальнобойное оружие на балансе Вооруженных сил Украины, такое, как ракеты Taurus, привело бы к перелому в войне и заставило бы российских захватчиков отвести свои войска на суше так же, как и ранее на море в Черноморской акватории. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью итальянскому телеканалу Rai 1 он рассказал о том, что такие ракеты, как немецкие Taurus, могут изменить ход войны.

"У нас дефицит и не хватает различной амуниции, включая дальнобойной. Конечно, когда у тебя такой дефицит, наша цель - деоккупировать свои земли и закончить войну. И имея сильное оружие иногда, вы знаете, до использования некоторого оружия может не дойти, потому что те или иные войска врага боятся, если ты используешь то или иное оружие. Они отходят", - отметил гарант.

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Также он добавил, что благодаря дальнобойным ракетам российские оккупанты отведут свои войска уже на суше, как раньше уже было на море.

"Такой же пример мог бы изменить то, о чем вы спросили - и ход на суше, ход войны войны на земле. Если у тебя есть соответствующее оружие и ты можешь ответить российской армии, которая использует дальнобойное оружие по твоим гражданским городам, например, по Херсону. Они стоят на другом берегу Днепра. И их дальнобойность крепче, чем наша. Они стреляют артиллерией более 20 км, а у нас до 20 км артиллерийский снаряд. И представьте себе, если у тебя есть дальнобойное оружие - ты можешь их выбить дальше. И они сами, они люди неопытные, многие из них боятся. И если бы туда долетало наше оружие - они бы также отходили", - сказал Владимир Зеленский и подчеркнул, что подобное вооружение помогло бы украинцам продвигаться вперед.

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против поставок Украине ракет Taurus. Свою позицию он объяснил тем, что предоставление такого вооружения, мол, может втянуть Германию в войну с Россией.

Также Шольц опасается, что Украина якобы может ударить 500-километровой ракетой Taurus по Москве. При этом он добавил, что Берлин поставлять оружия Киеву больше, чем другие страны.

Германия не поставит Украине ракеты Taurus, чтобы не превратиться в "партию войны", сказал немецкий министр обороны Борис Писториус. Также он опроверг возможность отправки войск ФРГ на территорию украинского государства.

Ракета Taurus
Кратко о Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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Владимир Зеленский война России и Украины Ракеты Taurus
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