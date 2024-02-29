'Разозлила' критика: Шольц назвал новую причину, по которой Украина не получит Taurus

Для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии, а "об этом не может быть и речи", сказал канцлер Германии.

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Шольц придумал новое оправдание отказу передавать Украине Taurus / Коллаж: Главред: фото: Офис президента, wikimedia.org

Германия не готова передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку их могут использовать для ударов по Москве. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Tagesschau.

"Крылатая ракета с дальностью полета 500 километров (Taurus - ред.) - это оружие, которое при неправильном использовании может достичь конкретной цели где-то в Москве", - заявил канцлер.

Шольц сравнил позицию Германии с другими странами Европейского союза, отметив, что некоторые из них уже поставили крылатые ракеты в Украину. Он отметил, что Британия и Франция, которые передали Украине крылатые ракеты, "позаботились о том, чтобы знать, что и где приземляется".

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Канцлер добавил, что его "разозлила" критика из-за отказа в поставках Украине Taurus. Шольц утверждает, что в основном игнорируется то, что Германия поставляет Украине гораздо больше оружия, чем почти все другие страны.

Также он заявил, что для развертывания в Украине таких ракет будет обязательным участие Германии.

"Я думаю, что это невозможно", - подчеркнул Шольц.

Инфографика: Главред

Ракеты Taurus - что о них известно Taurus Kepd 350/150 - немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и заглубленных целей без захода самолета-носителя в зону ПВО противника. Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с разных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника). Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км. Базовая модель ракеты Taurus оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд-фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивания бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, тогда как общий вес боевой части – 480 кг. Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость - 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерционная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования). Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Текущая рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн. долларов США.

Передача Украине ракет Taurus

Напомним, канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus Украине. Он подчеркнул, что Германия тратит больше всего в Европе на помощь Украине.

Также Шольц высказался против предоставления Украине ракет Taurus, утверждая, что это может втянуть Германию в войну. Он отметил, что контроль за целями, как в случае с Англией и Францией, не возможен со стороны Германии.

Как сообщал Главред, 22 февраля немецкий Бундестаг принял важное решение для Украины, повысив шансы на получение ракет Taurus. За рекомендацию предоставить эти системы проголосовали 382 депутата, против - 284.

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