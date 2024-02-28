Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружии

Ракета "Таурус" - авиационная крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность". Она предназначена для высокоточного поражения целей с борта самолета без захода боевой машины в зону действия ПВО противника.
Основные характеристики:
- Дальность полета: до 500 км
- Масса: 1400 кг
- Боевая часть: 500 кг
- Скорость: 1000 м/с
- Система наведения: комбинированная, инерциальная + GPS/INS + радарная
- Высота пуска: от 100 м до 12 000 м
Разработчики:
- Германия: Taurus Systems GmbH (совместное предприятие MBDA Deutschland и Diehl BGT Defence)
- Швеция: Saab Bofors Dynamics
Модификация:
- KEPD 350: базовая версия
- KEPD 150: облегченная версия с дальностью полета до 350 км
- TAURUS T: вариант для запуска с военно-транспортных самолетов
Преимущества:
- Высокая дальность полета
- Точность поражения
- Малая заметность
- Универсальность
Недостатки:
- Высокая стоимость
- Зависимость от GPS
Сколько стоит ракета Таурус?
Стоимость одной ракеты "Таурус" составляет около 950 000 евро.
Стоит отметить, что эта цена может меняться в зависимости от партии, комплектации и других факторов.
Что такое крылатая ракета?
Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.
В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".
Какая самая мощная крылатая ракета?
На сегодняшний день определить однозначно "самую мощную" крылатую ракету сложно, поскольку мощность может определяться по-разному (например, по дальности полета, массе боевой части, скорости, способности противодействовать ПВО). Плюс точные характеристики многих современных крылатых ракет засекречены.
Однако, к числу наиболее мощных крылатых ракет можно отнести:
- AGM-181 LRSO (США): перспективная стратегическая крылатая ракета, дальность полета - до 5000 км, масса - неизвестна.
- JASSM-ER (США): крылатая ракета большой дальности, дальность полета - до 1000 км, боевая часть - 450 кг.
- BGM-109 Tomahawk (США): дальность полета - 1700 км, а боевая часть ‒ 450 кг.
Следует также отметить, что помимо "мощности" при выборе крылатой ракеты учитываются другие факторы, такие как точность, мобильность, стоимость. А развитие технологий постоянно приводит к созданию новых, более совершенных крылатых ракет.
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