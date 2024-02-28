Ракета Таурус: что нужно знать о таком оружии

"Ракеты Taurus для Украины" - в последние месяцы очень обсуждаемая тема в украинском обществе. Главред рассказывает об этом оружии.

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Что за ракета Taurus? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Ракета "Таурус" - авиационная крылатая ракета большой дальности класса "воздух-поверхность". Она предназначена для высокоточного поражения целей с борта самолета без захода боевой машины в зону действия ПВО противника.

Основные характеристики:

Дальность полета: до 500 км

Масса: 1400 кг

Боевая часть: 500 кг

Скорость: 1000 м/с

Система наведения: комбинированная, инерциальная + GPS/INS + радарная

Высота пуска: от 100 м до 12 000 м

Разработчики:

Германия: Taurus Systems GmbH (совместное предприятие MBDA Deutschland и Diehl BGT Defence)

Швеция: Saab Bofors Dynamics

Модификация:

KEPD 350: базовая версия

KEPD 150: облегченная версия с дальностью полета до 350 км

TAURUS T: вариант для запуска с военно-транспортных самолетов

Преимущества:

Высокая дальность полета

Точность поражения

Малая заметность

Универсальность

Недостатки:

Высокая стоимость

Зависимость от GPS

Сколько стоит ракета Таурус?

Стоимость одной ракеты "Таурус" составляет около 950 000 евро.

Стоит отметить, что эта цена может меняться в зависимости от партии, комплектации и других факторов.

Что такое крылатая ракета? Крылатая ракета (КР) — ракетное оружие однократного запуска, наземного, воздушного и морского базирования, траектория полёта которого определяется аэродинамической подъёмной силой крыла, тягой двигателя и силой тяжести.

В настоящее время является беспилотным оружием, сообщает "Википедия".

3D-модель ракеты Tomahawk / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Какая самая мощная крылатая ракета?

На сегодняшний день определить однозначно "самую мощную" крылатую ракету сложно, поскольку мощность может определяться по-разному (например, по дальности полета, массе боевой части, скорости, способности противодействовать ПВО). Плюс точные характеристики многих современных крылатых ракет засекречены.

Однако, к числу наиболее мощных крылатых ракет можно отнести:

AGM-181 LRSO (США): перспективная стратегическая крылатая ракета, дальность полета - до 5000 км, масса - неизвестна.

JASSM-ER (США): крылатая ракета большой дальности, дальность полета - до 1000 км, боевая часть - 450 кг.

BGM-109 Tomahawk (США): дальность полета - 1700 км, а боевая часть ‒ 450 кг.

Следует также отметить, что помимо "мощности" при выборе крылатой ракеты учитываются другие факторы, такие как точность, мобильность, стоимость. А развитие технологий постоянно приводит к созданию новых, более совершенных крылатых ракет.

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