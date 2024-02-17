'Правильные решения': Шольц рассказал, почему Украина не может получить Taurus

Канцлеру Германии Олафу Шольцу на Мюнхенской конференции по безопасности не понравился вопрос о том, почему страна до сих пор не поставляет ракеты Taurus нашему государству.
"Этот вопрос (почему Германия не поставляет Украине ракеты Taurus) странный. Вы знаете, что Германия тратит больше всех в Европе", - отметил Шольц.
Впоследствии он таки прокомментировал причины торможения с поставками ракет. По его словам, для этого ищут лучший момент, намекнув, что прогресс будет, передает "Європейська правда".
"Важно принимать правильные решения в правильный момент. И мы делаем эти решения. Шаг за шагом мы продолжаем принимать правильные решения", - заявил он.
Напомним, что Олаф Шольц призвал Запад к масштабному производству оружия. Европейские партнеры должны обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия, считает канцлер Германии.
Шольц предупредил Запад, что Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой". По его словам, с начала войны ЕС предоставил Украине 91 млрд долларов военной помощи. Поддержка Германии уступает только американской.
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