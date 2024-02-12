'Угроза со стороны России': Шольц призвал Запад к масштабному производству оружия

Европейские партнеры должны обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия.

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Шольц призвал Запад наращивать вооружение / коллаж: Главред, фото: ОП, Википедия

Канцлер Германии Олаф Шольц на церемонии закладки нового завода по производству боеприпасов для оборонного концерна Rheinmetall, что Европа должна перейти от мануфактуры к крупномасштабному производству оружия.

Учитывая угрозу со стороны России, Шольц призвал к значительному увеличению оборонного производства в Европе, чтобы она могла успешно сдерживать агрессоров, передает ZDF

По словам Шольца, европейские партнеры должны объединить свои заказы и обеспечить оборонную промышленность безопасностью поставок на ближайшие десятилетия.

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"Мы должны отойти от мануфактуры и перейти к крупномасштабному производству оборонного оборудования", - подчеркнул канцлер Германии.

По словам Шольца, агрессивная война России в Украине и открыто сформулированные имперские амбиции российского диктатора Владимира Путина являются "главной угрозой для европейского мирного порядка".

"Если вы хотите мира, вы должны успешно сдерживать потенциальных агрессоров", - подытожил глава правительства Германии.

Отмечается, что после завершения строительства и запуска новый завод Rheinmetall в Унтерлюсе будет производить 200 тысяч артиллерийских боеприпасов в год, в том числе и для Украины. По информации Rheinmetall, компания инвестирует в этот объект 300 миллионов евро.

Напомним, что немецкий канцлер Олаф Шольц предупредил Запад, что Украина скоро может столкнуться с "серьезной проблемой". Некоторые финансовые обязательства уже исчерпаны, а другие необходимо продолжить. Украина может столкнуться с серьезной нехваткой оружия и боеприпасов.

Шольц сделал важное заявление о войне в Украине. Канцлер заявил, что простого решения войны в Украине не следует ожидать. Кроме того, не стоит думать, что вторжение РФ продолжается только из-за отсутствия переговоров между Москвой и Киевом.

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