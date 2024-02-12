В ЕС приняли первое решение о передаче активов РФ в пользу Украины

Совет принял решение и постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг.

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В ЕС приняли первое решение о передаче российских активов в пользу Украины / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

12 февраля Совет ЕС принял решение по регулированию будущего механизма по использованию доходов от замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины

Совет принял решение и постановление, разъясняющее обязательства центральных депозитариев ценных бумаг, которые держат замороженные действием санкций активы и резервы Центрального банка России (ЦБ РФ).

"Совет, в частности, решил, что центральные депозитарии, владеющие активами Центробанка РФ на сумму более 1 млн евро, должны отдельно учитывать чрезвычайные денежные остатки, накапливающиеся в результате ограничительных мер ЕС, а также отдельно хранить соответствующие доходы", - говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС. видео дня

Депозитарии не могут самостоятельно распоряжаться доходами от замороженных активов РФ, однако надзорные органы в каждой стране по обращению депозитария могут принимать индивидуальные решения о "высвобождении части этой чистой прибыли".

"Это решение открывает путь к принятию Советом решения о возможном создании финансового взноса в бюджет ЕС из этих чистых доходов для поддержки Украины и ее восстановления и реконструкции на более позднем этапе", - подчеркивают в Совете ЕС.

Конфискация активов РФ: что известно

Напомним, что в Евросоюзе дали "благословение" на то, чтобы Украина получила налоги от российских активов. Министры иностранных дел ЕС приняли решение о налоге на замороженные российские активы, который собираются направлять на финпомощь Украине через специальный фонд.

Белый дом поддержал конфискацию замороженных активов РФ в пользу Украины. Вашингтон хочет согласовать передачу денег с союзниками из Большой семерки, в частности в Европе, где хранится около 200 млрд долларов замороженных активов РФ.

Владимир Зеленский призвал Запад к решительному удару о передаче Украине $300 млрд активов РФ. Конфискация замороженных активов в пользу Украины станет болезненным ударом по России, страны G7 должны принять нужное решение, считает Зеленский.

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