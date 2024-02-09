Внешнеполитическая служба ЕС дала комментарий про отставку Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Появилась реакция ЕС на отставку Залужного / коллаж: Главред, фото: facebook Валерий Залужный, Flickr

В Европейском Союзе отреагировали на увольнение Валерия Залужного с поста Главнокомандующего ВСУ. Ситуацию прокомментировала спикер внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Брюсселе, пишет "Европейская правда".

Согласно ее словам, замена главнокомандующего Вооруженных сил - это внутреннее решение Украины, которое является прерогативой президента.

Вместе с тем, она убедила в твердости позиции и дальнейшей поддержке Украины со стороны Европы.

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"Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины", - добавила Набила.

Подобную позицию озвучили и в США. Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби на брифинге 8 февраля ответил, что штаты "будут работать с любым, кто стоит во главе украинской армии".

"Президент Зеленский - главнокомандующий своих вооруженных сил, он решает, каким будет руководство армии. Это и есть гражданский контроль. Мы это знаем, и будем работать с любым, кто стоит во главе войска. Мы будем продолжать работать с нашими украинскими коллегами", - прокомментировал Кирби.

Отставка Залужного

Напомним, президент Владимир Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, подробный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

Также, советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев бы негативно восприняли такое решение президента Владимира Зеленского.

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