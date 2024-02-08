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У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного

Яна Ставская
8 февраля 2024, 20:15
В ОП недовольны результатами контрнаступательной операции 2023 года.
У Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного
Валерий Залужный теперь не Главнокомандующий ВСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook

Решение президента Владимира Зеленского о снятии Валерия Залужного с должности Главнокомандующего обусловлено необходимостью пересмотра тактики действий, заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

В своем Телеграмме Подоляк подтвердил, что Банковая была не удовлетворена результатами прошлогодних контрнаступательных операций на передовой под руководством Залужного.

Кроме того, ОП желает не допустить "стагнации по линии фронта", поскольку она "негативно влияет на общественные настроения".

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Также команда президента, по словам Подоляка, настроена реформировать "управленческие принципы в армии".

"Президент Зеленский принял решение о системном обновлении руководящего состава ВСУ, включая Главнокомандующего... Решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году, не допустить стагнации по линии фронта, которая негативно влияет на общественные настроения, найти новые функциональные и высокотехнологичные решения, которые позволят удержать и развить инициативу, а также важностью запустить процесс реформирования управленческих принципов в армии", - пояснил советник руководителя ОП.

Отставка Залужного

8 февраля президент Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.

Впоследствии Зеленский, комментируя увольнение Валерия Залужного, обратился к новому командованию во главе с генералом Александром Сырским с требованием предоставить "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

По меньшей мере с конца января в СМИ ходили слухи о подготовке отставки Залужного, но Зеленский якобы медлил с решением.

К слову, в недавно опубликованном опросе с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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