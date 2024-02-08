На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Александр Сырский стал известен после успешной операции по освобождению Киевщины и стремительно контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
Главред собрал все факты о жизни одного из самых успешных генералов в составе Сил обороны Украины.
Биография
Александр Станиславович Сырский родился в селе Новинки Владимирской области бывшего СССР 26 июля 1965 года. Spiegel отметило эту деталь его биографии как "одну из горьких ироний текущей войны".
Он получил первое военное образование в советском Московском общевойсковом командном училище. Позже он успешно окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны (оперативно-стратегический уровень).
Сырский начинал службу в 1986 году как командир мотострелкового взвода.
- С 1993 года он командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии.
- В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь.
- В 2009 году он получил звание генерал-майора.
- В 2013 году он занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО и участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Альянса.
- В 2016 году он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ и получил звание генерал-лейтенанта.
- В 2017 году он стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.
- В 2019 году он был назначен командующим Объединенных сил на территории проведения военной операции на востоке Украины.
- С 5 августа 2019 года он занимает должность Командующего Сухопутных войск ВСУ.
- В 2020 году он получил звание генерал-полковника.
Бои за Дебальцево
С начала боевых действий на Донбассе Александр Сырский исполнял обязанности начальника штаба АТО. Он был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года и вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в сам город.
Александр Сырский был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытке отбить Логвиново.
В конце концов, он координировал выход украинских военных из Дебальцево.
Александр Сырский подчеркивает, что то отступление было организованным, а не паническим бегством.
"Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений... На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход. Поэтому выход был проведен организованно - пешком или на машинах, но организованно", - рассказывал военный "Украинской правде".
Он также убежден, что хотя битва за Дебальцево привела к потере города, она остановила дальнейшее наступление пророссийских сил.
Полномасштабное вторжение России на территорию Украины
С началом российского вторжения в Украину Александр Сырский - командующий обороной Киева.
"Под Киевом была построена классическая оборона, которая была совмещена с действиями мобильных подразделений, которые проводят активную оборону и контратакуют", - пояснил Сырский детали операции.
За удачную защиту Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года получил звание Герой Украины.
Кроме того, он разработал контрнаступательную операцию в Харьковской области осенью 2022 года. Враг не ожидал таких действий ВСУ на этих направлениях, надеясь на оборону на Херсонщине, поэтому освобождение территорий Харьковской области оказалось быстрым и эффективным.
По словам Сырского, основное внимание в Харьковской операции было направлено на быстрое движение вперед. В ходе этой операции были освобождены такие крупные города, как Изюм, Балаклея, Купянск, а позже в Донецкой области - Лиман и Святогорск.
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