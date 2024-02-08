На войне с 2014 года: что известно о новом главнокомандующем ВСУ Сырском

Главред собрал основные факты из жизни нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Что известно о новом главнокомандующем ВСУ Александре Сирском / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Офис президента

8 февраля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о назначении Александра Сырского на должность главнокомандующего ВСУ вместо Валерия Залужного. Александр Сырский стал известен после успешной операции по освобождению Киевщины и стремительно контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

Главред собрал все факты о жизни одного из самых успешных генералов в составе Сил обороны Украины.

Биография

Александр Станиславович Сырский родился в селе Новинки Владимирской области бывшего СССР 26 июля 1965 года. Spiegel отметило эту деталь его биографии как "одну из горьких ироний текущей войны".

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Он получил первое военное образование в советском Московском общевойсковом командном училище. Позже он успешно окончил Академию Вооруженных сил Украины (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны (оперативно-стратегический уровень).

Сырский начинал службу в 1986 году как командир мотострелкового взвода.

С 1993 года он командовал мотострелковым батальоном 6-й дивизии Нацгвардии в Чугуеве, затем был командиром полка этой дивизии.

В начале 2000-х Сырский командовал 72-й механизированной дивизией в городе Белая Церковь.

В 2009 году он получил звание генерал-майора.

В 2013 году он занимал должность заместителя начальника Главного командного центра ВСУ, отвечал за сотрудничество с НАТО и участвовал в переговорах по реформированию украинской армии по стандартам Альянса.

В 2016 году он возглавил Объединенный оперативный штаб ВСУ и получил звание генерал-лейтенанта.

В 2017 году он стал командующим АТО, которую позже сменила ООС.

В 2019 году он был назначен командующим Объединенных сил на территории проведения военной операции на востоке Украины.

С 5 августа 2019 года он занимает должность Командующего Сухопутных войск ВСУ.

В 2020 году он получил звание генерал-полковника.

Бои за Дебальцево

С начала боевых действий на Донбассе Александр Сырский исполнял обязанности начальника штаба АТО. Он был одним из главных командиров сил АТО во время боев за Дебальцево зимой 2015 года и вместе с начальником Генштаба ВСУ Виктором Муженко выезжали в сам город.

Александр Сырский был причастен к управлению боями в Углегорске, селе Редкодуб и неудачной попытке отбить Логвиново.

В конце концов, он координировал выход украинских военных из Дебальцево.

Александр Сырский подчеркивает, что то отступление было организованным, а не паническим бегством.

"Я своими подразделениями занял две высоты вдоль дороги, по которой осуществлялся выход. Их заняли десантники и удерживали те две высоты фактически до полного выхода из Дебальцево наших подразделений... На момент выхода все основные опорные пункты и подразделения противника были подавлены, и он не смог адекватно среагировать на наш выход. Поэтому выход был проведен организованно - пешком или на машинах, но организованно", - рассказывал военный "Украинской правде".

Он также убежден, что хотя битва за Дебальцево привела к потере города, она остановила дальнейшее наступление пророссийских сил.

Полномасштабное вторжение России на территорию Украины

С началом российского вторжения в Украину Александр Сырский - командующий обороной Киева.

"Под Киевом была построена классическая оборона, которая была совмещена с действиями мобильных подразделений, которые проводят активную оборону и контратакуют", - пояснил Сырский детали операции.

За удачную защиту Киева Александр Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени, а 5 апреля 2022 года получил звание Герой Украины.

Кроме того, он разработал контрнаступательную операцию в Харьковской области осенью 2022 года. Враг не ожидал таких действий ВСУ на этих направлениях, надеясь на оборону на Херсонщине, поэтому освобождение территорий Харьковской области оказалось быстрым и эффективным.

По словам Сырского, основное внимание в Харьковской операции было направлено на быстрое движение вперед. В ходе этой операции были освобождены такие крупные города, как Изюм, Балаклея, Купянск, а позже в Донецкой области - Лиман и Святогорск.

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