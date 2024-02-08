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Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT

Алексей Тесля
8 февраля 2024, 18:30
Впервые с начала вторжения Украина сталкнулась с таким шатким моментом в войне, говорят аналитики.
Худший сценарий для ВСУ: названы сроки 'обвала' фронта без помощи США – NYT
Аналитики оценили перспективы ВСУ на фронте / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, 17 окрема танкова бригада

В случае отсутствия новой военной помощи со стороны Соединенных Штатов, внезапного поражения ВСУ не будет, однако украинские защитник начнут постепенно проигрывать и сдавать позиции.

У европейских стран нет запасов оружия и боеприпасов на американском уровне, и вряд ли смогут восполнить этот пробел, рассказали The New York Times военные аналитики.

Как предупредил эксперт Фонда Карнеги в Вашингтоне Майкл Кофман, Украина могла бы еще продержаться некоторую часть 2024 года без дополнительной американской военной помощи, но в дальнейшем перспективы ВСУ будут ухудшаться и украинские силы могут терять позиции.

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Эксперт предупреждает о том, что отсутствие новой американской помощи даст толчок негативному сценарию во второй половине этого года. При этом отмечается, что впервые с начала вторжения Украина сталкивается с таким шатким моментом в войне.

"Россия, усиленная оружием из Ирана и Северной Кореи, атакует города и села почти по всей линии фронта на востоке. Президент Украины Владимир Зеленский готовит перестановку в гражданском и военном руководстве, который может устранить популярного командующего", – уточняют аналитики.

Они также отмечают, что уменьшение уровня помощи влияет на положение Украины на поле боя, где Россия использует свое преимущество в артиллерии и личном составе, чтобы уменьшить обороноспособность ВСУ.

Для примера уточняется, что в самых ожесточенных боях за Авдеевку соотношение огня российской и украинской артиллерии составляет пять к одному.

Аналитики также говорят, что на поле боя украинские лидеры проигнорировали советы Соединенных Штатов сосредоточить свое контрнаступление в одном конкретном регионе. Вместо этого они распорошили атаки и не смогли осуществить прорыв.

В свою очередь командующий Силами территориальной обороны Украины генерал Анатолий Баргилевич заявил, что все еще ожидает американскую военную помощь.

"Но как бы ни сложилось, украинские военные будут продолжать нашу борьбу. У нас нет другого выбора, кроме борьбы с этим врагом", – добавил украинский командир.

Ранее сообщалось о том, что для войны России с НАТО необходимы два стимула. Единственная предпосылка войны РФ с НАТО может заключаться в том, что Путину это будет нужно для поддержания своей легитимности, ведь частью этой легитимности является миф об извечной борьбе России и Запада, подчеркнул доктор политических наук, политический эксперт Максим Розумный.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ увеличивает расходы на войну. Правительству РФ придется рассмотреть другие меры политики для финансирования запланированных расходов.

Военный эксперт Павел Нарожный определил, сможет ли Россия осуществить прорыв на фронте. По его словам, у оккупантов возможны лишь тактические успехи, то есть продвижение на несколько сотен метров.

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