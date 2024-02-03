Российская армия мощно наступает: в ВСУ сделали важное заявление

Оккупационную армию нельзя недооценивать, ведь вражеское войско остается достаточно мощным, считает Евлаш.

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РФ наступает на фронте / коллаж: Главред, фото: Командование Объединенных Сил ВСУ, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что наступление армии страны-агрессора России на фронте не может продолжаться вечно. Сейчас захватчикам не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше на линии соприкосновения.

"Противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, что наступление РФ иссякнет в начале весны 2024-го, конечно, наступление не может продолжаться вечно", - заявил он в эфире телемарофона "Єдині новини".

Впрочем, оккупационную армию нельзя недооценивать, ведь вражеское войско остается достаточно мощным. По словам Евлаша, "можем определенным образом над ним смеяться, но недооценивать не стоит".

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"Все же это остается одна из мощных армий мира, которая имеет на вооружении мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая хранится еще на дальнем востоке России", - подчеркнул представитель ВСУ.

Евлаш отмечает, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег.

"Сейчас то, что россияне собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. Мы сейчас используем наше техническое преимущество, нашу инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий", - добавил Евлаш.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что Сергей Хлань сообщил, что россияне огромным штурмом пошли на Крынки. ВСУ продолжают держать плацдарм на левом берегу Днепра. Оккупанты ежедневно атакуют Крынки, ежедневно враг осуществляет большое количество попыток атак на левом берегу.

Полковник НГУ Сергей Сидорин раскрыл детали "горячих" боев под Бахмутом. Несмотря на ложные заявления российских пропагандистов о захвате Богдановки, Силы обороны удерживают контроль над половиной этого населенного пункта.

В ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму. Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки накануне были поражены определенные объекты на полуострове - на аэродроме "Бельбек". Оккупанты используют около пяти аэродромов в оккупированном Крыму.

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