'Пораженные объекты': в ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для установления точных последствий атаки в аннексированном Крыму 31 января нужно дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков. Впрочем, известно, что в районе аэродрома "Бельбек" были поражены определенные объекты.
"Российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. Вчера был один из таких случаев, аэродром "Бельбек, в частности", - рассказал Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".
По его словам, в результате атаки накануне были "поражены определенные объекты на полуострове" - на аэродроме "Бельбек". Впрочем, о чем именно идет речь, Игнат не сообщил.
"Есть разная информация - даже из российских источников. Но все же надо дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Ну, и хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", - заявил Игнат.
Представитель Воздушных сил отметил, что российские захватчики используют около пяти аэродромов в оккупированном Крыму для атак по Украине.
Удар по аэродрому "Бельбек"
Напомним, что в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму. Наталья Гуменюк заявила, что по временно оккупированному Крыму 31 января прилетели пять ракет. Это признали и сами захватчики.
Николай Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек. На видео взрывов в Крыму, которым поделился Олещук, видно задымление и слышен мощный взрыв.
В РФ скулят об уничтоженных самолетах и двухсотой "военной элите". В провоенных российских пабликах появилась первая информация о последствиях сегодняшней атаки по полуострову. Оккупанты потеряли самолеты и военнослужащих.
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