'Пораженные объекты': в ВСУ рассказали о мощном ударе по главной авиабазе РФ в Крыму

Юрий Игнат сообщил, что в результате атаки накануне были поражены определенные объекты на полуострове - на аэродроме "Бельбек".

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ВСУ атаковали Бельбек в Крыму / коллаж: Главред, скриншот: видео, google.maps

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что для установления точных последствий атаки в аннексированном Крыму 31 января нужно дождаться подтверждения разведки или спутниковых снимков. Впрочем, известно, что в районе аэродрома "Бельбек" были поражены определенные объекты.

"Российского присутствия становится меньше в Крыму. Это происходит уже далеко не впервые. Наши пилоты тактической авиации очищают Крым от россиян крылатыми ракетами, которые предоставили партнеры. Вчера был один из таких случаев, аэродром "Бельбек, в частности", - рассказал Игнат в эфире телемарафона "Єдині новини".

По его словам, в результате атаки накануне были "поражены определенные объекты на полуострове" - на аэродроме "Бельбек". Впрочем, о чем именно идет речь, Игнат не сообщил.

видео дня

"Есть разная информация - даже из российских источников. Но все же надо дождаться и спутниковых снимков, и подтверждения нашей разведки, какие именно объекты были поражены, какие последствия там есть. Ну, и хочется, чтобы больше авиационной техники было выведено из строя", - заявил Игнат.

Представитель Воздушных сил отметил, что российские захватчики используют около пяти аэродромов в оккупированном Крыму для атак по Украине.

Удар по аэродрому "Бельбек"

Напомним, что в ВСУ рассказали об ударе по аэродрому Бельбек в Крыму. Наталья Гуменюк заявила, что по временно оккупированному Крыму 31 января прилетели пять ракет. Это признали и сами захватчики.

Николай Олещук намекнул на мощный удар ВСУ по аэродрому Бельбек. На видео взрывов в Крыму, которым поделился Олещук, видно задымление и слышен мощный взрыв.

В РФ скулят об уничтоженных самолетах и двухсотой "военной элите". В провоенных российских пабликах появилась первая информация о последствиях сегодняшней атаки по полуострову. Оккупанты потеряли самолеты и военнослужащих.

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