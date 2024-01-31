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Удары по Крыму: в РФ ноют об уничтоженных самолетах и двухсотой "военной элите"

Яна Ставская
31 января 2024, 22:25
Пять ракет оккупантам не удалось сбить - они попали точно в цель.
Удары по Крыму: в РФ ноют об уничтоженных самолетах и двухсотой
В Крыму сегодня прогремела серия взрывов / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Крымский ветер

Вследствие ракетного удара по военным объектам оккупантов во временно захваченном РФ Крыму 31 января есть "двухсотые" среди захватчиков, в том числе среди военной "элиты", и уничтоженные самолеты.

В провоенных российских пабликах появилась первая информация о последствиях сегодняшней атаки по полуострову. Сообщается, что оккупанты потеряли три самолета и больше 20 военнослужащих.

Россия якобы зафиксировала в небе 24 ракеты, пять сбить не удалось.

видео дня

Российские пропагандисты жалуются, что в результате ударов потеряны два Су-27 и один Су-30. Из них один полностью уничтожен, так как ракета якобы попала в него, другой могут отремонтировать.

Также, по сообщению российских пабликов, на аэродроме и возле него погибли 12 оккупантов, еще более 10 ранены.

"Часть самолетов не успели поднять в воздух после получения сигнала о ракетной угрозе. В связи с этим мы и понесли такие большие потери", - говорится в сообщении пропагандистов.

Возле Гвардейского ракеты попали в тренировочный лагерь спецназа. Ликвидированы 9 элитных бойцов ГРУ, семеро ранены. Также, утверждают в провоенных кругах, Россия потеряла несколько единиц техники.

Удары по Крыму: в РФ ноют об уничтоженных самолетах и двухсотой

Взрывы в Крыму

31 января на территории Крыма прогремела серия взрывов. В северной части Севастополя возле аэродрома Бельбек начался сильный пожар.

Командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук, в свою очередь, опубликовал видео с аэродрома Бельбек, мягко намекнув, что Украина может быть причастна к атаке на военные объекты, захваченные россиянами, в Крыму.

Под видео генерал-лейтенант поблагодарил всех, кто присоединился к "очистке Крыма от российского присутствия".

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