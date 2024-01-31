В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар

Во временно оккупированном Крыму местные сообщают о мощных взрывах и работе ПВО.

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В Крыму жалуются на взрывы / Коллаж: Главред, фото: telegtam.com / Крымский ветер

В среду, 31 января, на территории временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о работе противовоздушной обороны. Об этом сообщили Telegram-канал "Крымский ветер" и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывы слышали в Симферополе, Сакском районе и в Евпатории. После взрывов оккупационная "власть" объявила воздушную тревогу. Позже появились кадры с запуском ракет и поднятием авиации.

Также появились кадры дыма в небе над поселком Гвардейское Симферопольского района. Вскоре взрывы прогремели в Щелкино, расположенном на Керченском полуострове. В северной части Севастополя вспыхнул пожар, неподалеку от аэродрома Бельбек.

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"Губернатор" Севастополя заявил о работе систем противовоздушной обороны и сбитой воздушной цели в Севастополе. По его словам, над городом якобы сбита цель, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель", - утверждает Развожаев.

Позже он добавил, что система противовоздушной обороны продолжает свою работу. Развожаев утверждает, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. По его словам, никто не пострадал.

Взрывы в Крыму

Напомним, 30 января Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма. Особенно активными были действия в области Крыма, там будто бы сбили 11 дронов.

Также 4 января в оккупированном РФ Крыму произошли мощные взрывы, которые сопровождались столбами дыма. Местные "власти", сотрудничающие с Кремлем, заявляют о работе противовоздушной обороны в Севастополе, тогда как Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.

Кроме этого, 5 декабря в Феодосии произошел взрыв на морском нефтяном терминале, который атаковали два беспилотника-камикадзе. Один из них сдетонировал в воздухе, обломки попали на территорию, а второй упал вблизи одного из резервуаров.

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