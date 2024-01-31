УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар

Руслана Заклинская
31 января 2024, 17:43обновлено 31 января, 18:15
Во временно оккупированном Крыму местные сообщают о мощных взрывах и работе ПВО.
В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар
В Крыму жалуются на взрывы / Коллаж: Главред, фото: telegtam.com / Крымский ветер

В среду, 31 января, на территории временно оккупированного Крыма прогремела серия взрывов. Очевидцы сообщили о работе противовоздушной обороны. Об этом сообщили Telegram-канал "Крымский ветер" и так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Взрывы слышали в Симферополе, Сакском районе и в Евпатории. После взрывов оккупационная "власть" объявила воздушную тревогу. Позже появились кадры с запуском ракет и поднятием авиации.

Также появились кадры дыма в небе над поселком Гвардейское Симферопольского района. Вскоре взрывы прогремели в Щелкино, расположенном на Керченском полуострове. В северной части Севастополя вспыхнул пожар, неподалеку от аэродрома Бельбек.

видео дня

"Губернатор" Севастополя заявил о работе систем противовоздушной обороны и сбитой воздушной цели в Севастополе. По его словам, над городом якобы сбита цель, обломки которой упали на пустыре в районе Любимовки.

"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель", - утверждает Развожаев.

Позже он добавил, что система противовоздушной обороны продолжает свою работу. Развожаев утверждает, что обломки сбитой ракеты упали в частном секторе. По его словам, никто не пострадал.

Взрывы в Крыму

Напомним, 30 января Минобороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 21 украинский беспилотник над территорией четырех областей России и временно оккупированного Крыма. Особенно активными были действия в области Крыма, там будто бы сбили 11 дронов.

Также 4 января в оккупированном РФ Крыму произошли мощные взрывы, которые сопровождались столбами дыма. Местные "власти", сотрудничающие с Кремлем, заявляют о работе противовоздушной обороны в Севастополе, тогда как Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.

Кроме этого, 5 декабря в Феодосии произошел взрыв на морском нефтяном терминале, который атаковали два беспилотника-камикадзе. Один из них сдетонировал в воздухе, обломки попали на территорию, а второй упал вблизи одного из резервуаров.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Севастополь Саки новости Крыма взрыв война России и Украины
Реклама

Главное за день

Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленных

Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленных

17:17 Украина
В Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех: что известно

В Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех: что известно

16:38 Украина
Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в Днепре

16:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:29

Они живут под сотнями бомб: сколько людей остается в Авдеевке по сей день

18:06

Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле СтеповогоВидео

17:58

Помощь Запада "в обмен" на переговоры с РФ: эксперт назвал сценарий от Трампа

17:52

Налет в чайнике исчезнет мгновенно: женщина поделилась гениальным способом

17:43

В оккупированном Крыму прогремела серия взрывов: в Севастополе вспыхнул пожар

США на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в ТехасеСША на пороге гражданской войны: Тарас Семенюк – о последствиях противостояния в Техасе
17:17

Целуют землю и рыдают: появилось трогательное видео с возвращением пленныхФотоВидео

17:05

Россияне "прогрызают" оборону: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

17:02

4 лучших метода, как убрать запах мяса из холодильника: и следа не останется

16:59

"Лишит счастья": можно ли маме стричь взрослую дочь и наоборот

Реклама
16:59

Путин цинично об уничтожении Авдеевки: работаем над демилитаризованной зоной

16:49

Когда и как правильно сажать клубнику: собирать будете ведрами

16:38

В Украину вернули людей из списка на обмен 24 января, но не всех: что известноФото

16:33

Евровидение-2024: в каком полуфинале выступит конкурсант из Украины

16:32

Угроза нападения на Казахстан: генерал СБУ назвал ультиматум России от Китая

16:28

Без подготовки не примут: мужчин на госслужбу будут брать только с военным опытом

16:13

Уже не скрывают паники из-за конфискации активов: Захарова закатила истерику

16:05

Из плена вернулся защитник Мариуполя, его жену и дочку убила ракета в ДнепреФотоВидео

15:50

FAVBET и "Відсіч" объединяют усилия для лучшей подготовки украинских защитников реклама

15:49

В Украине снарядный голод: Кулеба заявил о запасном плане для фронта

15:46

Россия понесла огромные потери: в ЦРУ назвали цифры и раскрыли планы Путина

Реклама
15:24

"Интенсивность атак будет расти": Данилов сделал заявление об ударах по территории РФ

15:23

Больная раком четвертой степени звезда "Беверли Хиллз" сообщила о чуде

15:18

Мобилизация 2024: в одной из областей внедрили новацию - от повесток не убежать

15:15

Вытащили счастливый билет: 5 знаков зодиака, которым повезет в феврале

15:15

41-летняя звезда "Дизель Шоу" впервые выходит замужВидео

15:10

Начнутся масштабные боевые действия: в Минобороны Эстонии дали прогноз на 2024 год

14:56

Как избавиться от жирного пятна на куртке: помогут два простых средства

14:53

Бывшая Остапчука рассказала, почему не отказывается от его фамилии

14:47

РФ может пойти войной на Европу, воспользовавшись ее слабостью: эксперт назвал условие

14:44

Все плачут и обнимаются: домой в Украину вернулись 207 военнопленныхФото

14:43

РФ изменила порядок мобилизации: в британской разведке рассказали, что происходит

14:34

В стиральных машинах обнаружили скрытый отсек: все поражены находкойВидео

14:32

Немного спирта и готово: зачем закатывать пробки от вина и шампанского в банки

14:11

Это задание под силу лишь единицам: нужно найти льва в парке за 6 секунд

13:56

Температура в 2 областях поднимется до +12: какой будет погода в начале февраля

13:49

Угроза гражданской войны в США: Байден готовится принять непопулярное решение

13:45

Собака может заболеть: как правильно хранить собачий корм

13:37

Известная украинская певица увеличила грудьВидео

13:35

Что посадить в феврале на рассаду: посевной календарь

13:28

Запад затягивает помощь Украине: СМИ назвали две проблемы, с которыми столкнулись ВСУ

Реклама
13:27

Мисс Мира-2023: участница от Украины рассказала на конкурсе талантов про войнуВидео

13:02

Только гений за 11 секунд найдет полярного медведя: загадка для самых сообразительных

13:02

"Дальнейшего успеха не имеют": ситуация у ВСУ под Бахмутом

13:01

"Огромная потеря для России": полковник ВСУ раскрыл детали удара по Иловайску

12:22

Умерла звезда сериала "Клон" Жандира Мартини

12:16

США и Германия против приглашения Украины в НАТО — Foreign Policy

12:14

Украина получит F-16 в этом году: в Минобороны Нидерландов раскрыли подробности

12:12

Что полезно есть для сердца: врач назвал продукты, которые помогут прожить дольше

11:45

Китайский гороскоп на 1 февраля: Дракону - стресс, Собаке - старая любовь

11:27

Придется подождать: в Раде рассказали, когда примут закон о мобилизации

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять