Взрывы в Крыму: ВСУ ударили по аэродрому Саки

Николай Олещук сообщил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

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В Крыму прогремело как минимум 10 взрывов / Коллаж: Telegram-канал Крымский ветер и Николай Олещук

Воздушные силы ВСУ поразили аэродром Саки на территории временно оккупированного Крыма. Там находился еще один пункт управления врага. Об этом сообщил в Telegram командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Командующий отметил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

"Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши Воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму", - написал Олещук.

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Успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках / t.me/MykolaOleshchuk

Ранее Telegram-канал Крымский ветер писал как минимум о десяти взрывах в Крыму. В частности, в населенных пунктах Саки и Новофедоровка.

"Под ударом был военный аэродром "Саки" в Новофедоровке", - говорится в сообщении.

Как отмечают авторы публикации, в "Саках" базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. На его вооружении – бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

t.me/Crimeanwind

В Минобороны РФ заявили о перехвате и уничтожении четырех "авиационных управляемых ракет" над Крымом. В атаке российское оборонное ведомство традиционно обвинило Украину.

Взрывы в Крыму 4 января

4 января в Евпатории и Севастополе прогремели мощные взрывы. Оккупанты перекрывали Крымский мост.

Одна из украинских ракет попала в командный пункт связи в Юхариной балке в Севастополе.

СтратКом ВСУ подтвердил поражение командного пункта в Севастополе, а командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов и всех, кто планировал операцию, за "безупречную боевую работу".

5 января аредставитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук отметил, что ВСУ уничтожают в Крыму системы ПВО, логистику, военную инфраструктуру врага.

По данным росСМИ, в результате ракетного удара по военным объектам российских оккупантов в Крыму уничтожены 23 военных РФ, а также взорваны вражеские системы ПВО и РЭБ.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты. Силы обороны Украины работали и по направлению новой дислокации "Шахедов" на полуострове.

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