'Ослепли' на несколько РЛС и потеряли БК: ГУР раскрыло детали мощного удара в Крыму

В результате сецоперации Украины в Крыму россияне потеряли склад боеприпасов и несколько РЛС.

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ВСУ в уничтожили в Крыму склады боеприпасов и несколько РЛС / Коллаж: Главред, фото: ГУР МОУ, скриншот видео

В результате операции, проведенной 4 января Украины в оккупированном Крыму, удалось уничтожить радиолокационную станцию на аэродроме в Саках и склад боеприпасов оккупантов. Об этом сообщило ГУР МО Украины.

"Оккупанты в Крыму потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС", - отметили в сообщении.

По информации Главного управления разведки, 4 января в Крыму состоялась специальная операция, в которой участвовали воздушные силы ВСУ и бойцы ГУР вместе с силами сектора обороны государства. Целями украинских военных стали позиции радиолокационных станций на аэродроме в Саках, а также склад боеприпасов возле населенного пункта Гришино.

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Результаты спецоперации в Крыму / Фото: ГУР МО Украины

"Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино. Информация о других потерях террористической России на временно оккупированной территории АР Крым уточняется", - добавило ГУР.

Операция в Крыму 4 января

Как сообщал Главред, вечером 4 января в оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Местная "администрация" заявила о работе противовоздушной обороны в Севастополе, а Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.

Позже стало известно, что Воздушные силы ВСУ совершили удар по аэродрому Саки в Крыму. Там находился пункт управления россиян.

Кроме этого, во время удара ВСУ в Евпатории были повреждены важные радиолокационная станция и пункт управления, координировавшего противовоздушную оборону россиян в Крыму. Целевые удары удалось нанести благодаря дополнительным разведывательным операциям партизан Атеш.

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