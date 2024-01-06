'Ослепли' на несколько РЛС и потеряли БК: ГУР раскрыло детали мощного удара в Крыму

В результате операции, проведенной 4 января Украины в оккупированном Крыму, удалось уничтожить радиолокационную станцию на аэродроме в Саках и склад боеприпасов оккупантов. Об этом сообщило ГУР МО Украины.
"Оккупанты в Крыму потеряли склады БК и "ослепли" на несколько РЛС", - отметили в сообщении.
По информации Главного управления разведки, 4 января в Крыму состоялась специальная операция, в которой участвовали воздушные силы ВСУ и бойцы ГУР вместе с силами сектора обороны государства. Целями украинских военных стали позиции радиолокационных станций на аэродроме в Саках, а также склад боеприпасов возле населенного пункта Гришино.
"Данные космической разведки подтверждают успешное огневое поражение состава БК российских захватчиков в Гришино. Информация о других потерях террористической России на временно оккупированной территории АР Крым уточняется", - добавило ГУР.
Операция в Крыму 4 января
Как сообщал Главред, вечером 4 января в оккупированном Крыму прогремели сильные взрывы. Местная "администрация" заявила о работе противовоздушной обороны в Севастополе, а Минобороны РФ сообщило об "уничтожении" 10 ракет ВСУ.
Позже стало известно, что Воздушные силы ВСУ совершили удар по аэродрому Саки в Крыму. Там находился пункт управления россиян.
Кроме этого, во время удара ВСУ в Евпатории были повреждены важные радиолокационная станция и пункт управления, координировавшего противовоздушную оборону россиян в Крыму. Целевые удары удалось нанести благодаря дополнительным разведывательным операциям партизан Атеш.
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