Войска РФ пытаются окружить Авдеевку: в ВСУ рассказали о ситуации

Фиксируется высокий уровень угрозы применения войсками агрессора России ракет и беспилотников по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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ВСУ отражают атаки оккупантов в боях за Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: скриншот ТСН, Facebook П. Жебривский

Российские оккупационные войска не оставляют попыток окружить Авдеевку Донецкой области. Силы обороны Украины отражают вражеские атаки. На Таврическом направлении остается высокой угроза применения противником ракет и БПЛА по гражданским и военным объектам.

Как сообщили в сводке Сил обороны Таврического направления, за прошедшие сутки враг нанес 33 авиационных удара, 1 ракетный удар, провел 38 боевых столкновений и нанес 1066 артиллерийских обстрелов. Угроза применения ракет и БПЛА остается высокой.

Также в сообщении указано, что оккупанты по-прежнему пытаются окружить Авдеевку. Украинские военные отражают атаки.

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"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины и воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 12 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области", - отмечается в сводке.

Также известно, что потери врага составили 403 оккупанта.

Бои за Авдеевку

Глава Кремля Владимир Путин цинично заявил, что войска РФ на Авдеевском направлении, дескать, создают демилитаризованную зону. По его словам, аналогичным образом оккупанты будут действовать и на других направлениях.

Россияне "прогрызают" оборону ВСУ на Авдеевском направлении, но безуспешно, заявил начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин. Российские оккупанты несут очень большие потери.

Начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин заявил, что в Авдеевке продолжает оставаться гражданское население. Людей обеспечивают необходимым, однако воду, еду и медикаменты с каждым разом завозить все сложнее, поскольку россияне обстреливают дорогу.

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