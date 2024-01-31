Они живут под сотнями бомб: сколько людей остается в Авдеевке по сей день

В мертвом городе Авдеевка всё ещё живут люди. Они остаются в своих домах и подвалах несмотря на обстрелы, которые не прекращаются.

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Сколько людей остается в Авдеевке по сей день / коллаж: Главред, фото: Викимедиа

В почти полнгостью уничтоженной Авдеевке остаются жить граждане Украины. О том, как они там живут, рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, за прошедшие сутки враг сбросио на город 24 управляемые бомбы.

В городе Авдеевка Донецкой области области, которую беспощадно стирают с лица земли оккупанты постоянными атаками, остаются дить 966 мирных жителей.

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Также он добавил, что дорога, по которой им пытаются привезти гуманитарную помощь, регулярно обстреливается.

По словам Филашкина, во вторник, 30 января, враг обстрелял Авдеевку более 50 раз и скинул на город более 20 управляемых бомб КАБ-500.

"Город почти вдребезги разрушен", - добавил он.

Несмотря на обстрелы, которые никогда не умолка, из города ежедневно отходят евакуационные рейсы, но данная тысяча людей всё ещё продолжает там проживать.

"Люди в Авдеевке обеспечены водой, едой и медикаментами, но с каждым разом всё сложнее завозить, потому что враг постоянно простреливает дорогу", - сообщил Вадим Филашкин.

К тому же он добавил, что медработников в городе не осталось и горожанам могут помочь только военные медики.

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