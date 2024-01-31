Путин цинично об уничтожении Авдеевки: работаем над демилитаризованной зоной

Диктатор намекнул, что судьба Авдеевки ждет и другие украинские города - "так и будем делать".

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Россияне встретили слова Путина аплодисментами / Коллаж Главреда. Фото: instagram.com/libkos, скриншот видео

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил "демилитаризованной зоной" за счет украинской территории, чтобы "обезопасить" от обстрелов дальнобойным вооружением ВСУ российские регионы. В этом контексте он вспомнил об уничтожении ВС РФ Авдеевки.

Во время своего выступления 31 января кремлевский глава утверждал, что Украина, осуществляя обстрелы "мирных городов", использует "прежде всего западные орудия".

Более того, президент страны-агрессора цинично добавил, что "ребята (российские военные - Главред) как раз этим (демилитаризованной зоной - Главред) занимаются" на Авдеевском направлении.

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"В том числе ветераны и другие подразделения войск. (Занимаются) тем, что отодвигают противника от жизненно важных населенных пунктов Российской Федерации. Так и будем делать", - пригрозил диктатор.

Примечательно, что приглашенные на встречу с Путиным россияне встретили это циничное заявление аплодисментами.

Ситуация на фронте - РФ бросает все силы на Авдеевку

Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевку и окрестности. Накануне западные аналитики уже фиксировали продвижение захватчиков по улицам города.

Однако проблема в другом. По словам военного-"легионера" Максима Морозова, акцентировать стоит не столько на боях, сколько на попытках РФ перебить "дорогу жизни" ВСУ . Для этого ВС России массово сбрасывают КАБы.

То, что враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку, подтверждал и начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

По словам Героя Украины, сержанта 110-й отдельной механизированной бригады Игоря Тимощука, россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве.

"Артиллерия нашей и соседних бригад, находившихся по левому и правому краю, остановили первый штурм. Мы удержали Авдеевку, мы и дальше ее удерживаем. И скажу честно, было не то, что удивительно... через восемь дней он снова повторился. Опять же мы с силами такими же. А они по своим трупам просто проходили", - пояснил украинский защитник.

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