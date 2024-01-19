'Россияне везде давят': враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку

В последнее время враг очень активно палит по дороге, отметил Виталий Барабаш.

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Россияне наступают на Авдеевском направлении / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, скриншот: deepstatemap

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне бросили все усилия для перерезания логистики на Авдеевку.

"Ситуация очень напряженная. В первую очередь враг пытается перерезать дорогу на Авдеевку. К сожалению, она у нас одна, другой логистики у нас нет. Поэтому все свои усилия россияне бросают именно на это. Россияне везде давят, происходят десятки обстрелов города", - подчеркнул Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".

По словам начальника Авдеевской городской военной администрации, в последнее время враг очень активно палит по дороге.

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"У военных свои задачи, которые они возлагают сугубо на логистику. У нас свои задачи - это эвакуация, гуманитарная помощь, доставка продуктов, медицины, топлива для генераторов", - добавил Барабаш.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что оккупанты накапливают большие резервы в Донецке и готовятся к новому наступлению на Авдеевку. Оккупанты значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении тогда, когда ударили морозы и пытаются компенсировать это сейчас.

В ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки. Самые активные боевые действия сейчас происходят в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска снова активно используют бронетехнику для поддержки и высадки пехоты.

Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику оккупантов. Недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение к юго-западу от Авдеевки. На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию восточнее Невельского.

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