'Россияне везде давят': враг пытается перерезать последнюю дорогу на Авдеевку

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что россияне бросили все усилия для перерезания логистики на Авдеевку.
"Ситуация очень напряженная. В первую очередь враг пытается перерезать дорогу на Авдеевку. К сожалению, она у нас одна, другой логистики у нас нет. Поэтому все свои усилия россияне бросают именно на это. Россияне везде давят, происходят десятки обстрелов города", - подчеркнул Барабаш в эфире телеканала "Еспресо".
По словам начальника Авдеевской городской военной администрации, в последнее время враг очень активно палит по дороге.
"У военных свои задачи, которые они возлагают сугубо на логистику. У нас свои задачи - это эвакуация, гуманитарная помощь, доставка продуктов, медицины, топлива для генераторов", - добавил Барабаш.
Ситуация на Авдеевском направлении: что известно
Напомним, что оккупанты накапливают большие резервы в Донецке и готовятся к новому наступлению на Авдеевку. Оккупанты значительно ослабили свои наступательные действия на Авдеевском направлении тогда, когда ударили морозы и пытаются компенсировать это сейчас.
В ВСУ оценили вероятность окружения Авдеевки. Самые активные боевые действия сейчас происходят в районе Авдеевки. Российские оккупационные войска снова активно используют бронетехнику для поддержки и высадки пехоты.
Силы обороны стремительно уничтожают бронетехнику оккупантов. Недавно российские войска совершили подтвержденное продвижение к юго-западу от Авдеевки. На опубликованных 17 января геолокационных снимках видно, что российские войска атаковали и захватили позицию восточнее Невельского.
Больше военных новостей:
- Россия сбросила 6 авиабомб по многоэтажке в Орехове: оккупанты уничтожили целый подъезд
- "Изоляция России": у Зеленского раскрыли, что мешает Украине закончить войну с РФ
- "Угроза существования Украины": Данилов прокомментировал проведение выборов во время войны