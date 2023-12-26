'Гибель 108 украинских военных под Авдеевкой': в ВСУ опровергли информацию

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что распространенная в соцсетях информация о якобы гибели 108 бойцов из бригады на Авдеевском направлении является ложной.
"Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении накануне Рождества - фейк", - говорится в сообщении Генштаба.
Ранее в соцсетях распространили информацию о якобы гибели 108 защитников одной из бригад на Авдеевском направлении. Утверждалось, что перед Рождеством их отпустили на неделю домой.
Ситуация на фронте: что известно
Напомним, что Тарнавский рассказал о тяжелой ситуации под Авдеевкой. Российские оккупанты сосредоточили свои усилия на наступательных и штурмовых действиях в районе Авдеевки, Марьинки и на Запорожском направлении.
РФ начала третью волну штурмов на Авдеевку. Российские оккупанты уже как восемь дней ведут активное наступление на Авдеевку, бросая в бой всю имеющуюся технику. Барабаш заявил, что речь идет уже о третьей волне наступления ВС РФ на город.
Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке. Промзона-высота, которая будет иметь определенные последствия для предстоящих боев в самом городе, заметил он. Оккупанты пытаются осуществлять соответствующие маневры по продвижению в районе Степного.
Больше военных новостей:
- ВСУ сбили почти 30 "шахедов", ракеты и истребители РФ-Зеленский о Рождественском вечере
- Командиры РФ раздевают россиян догола, сажают в ямы и бьют - ВСУ
- ВСУ хотят расширить категории граждан для мобилизации: кто попадет в список